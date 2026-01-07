L’union n’est pas une option : c’est une responsabilité collective

Éditorial

Suzanne Lapointe, présidente du Conseil d’administration du journal, souhaite exprimer ici sa vision de Val-David, en ce début de nouvelle année. Elle résume bien ce que nous sommes et espérons devenir, en observant sous divers angles notre développement communautaire.

À Val-David, nous aimons dire que nous formons une communauté tissée serrée. Mais aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin que les mots: il faut rappeler clairement que l’union est notre plus grande force… et qu’elle doit être protégée, cultivée et revendiquée.

Dans un village comme le nôtre, chaque geste compte. Quand un organisme peine à trouver des bénévoles, c’est toute la vie communautaire qui s’essouffle. Quand un commerce local ferme, c’est un morceau de notre identité qui disparaît. Quand on laisse les gens porter seuls leurs défis, on se prive de la force collective qui, pourtant, a toujours été notre marque de fabrique.

L’unité n’est pas un luxe: c’est ce qui permet à Val-David de rester Val-David.

C’est ce qui permet à notre marché public de vibrer l’été et tout au long de la saison d’hiver, alors que producteurs, citoyens et visiteurs y créent ensemble un lieu chaleureux. C’est ce qui permet à notre journal communautaire de continuer à informer, relier et représenter la voix des gens d’ici, une voix que personne d’autre ne portera à notre place.

C’est ce qui soutient nos artistes, nos familles, nos aînés, nos nouveaux arrivants.

C’est ce qui donne de la force aux projets qui émergent, aux idées qui bousculent, aux rêves qui se construisent. C’est notre unité qui fait notre union.

Une communauté unie ne se contente pas d’observer: elle agit. Elle prend position, elle s’implique, elle refuse l’indifférence. Elle choisit le «nous» plutôt que le «chacun pour soi». Aujourd’hui, plus que jamais, Val-David a besoin de cette détermination collective.

Besoin de citoyens qui s’engagent, d’élus qui écoutent, d’organismes qui collaborent, d’un milieu qui reconnaît que son avenir n’est jamais assuré… mais toujours entre nos mains. Parce qu’un village n’avance pas avec de belles promesses : il avance avec des gens qui décident de se tenir ensemble.

Notre journal communautaire, c’est l’affaire de tous

Dans cette perspective, notre journal vit grâce à l’engagement de sa communauté. Sans citoyens «sur le terrain», beaucoup d’initiatives, d’événements, de projets et de belles histoires restent dans l’ombre… simplement parce que personne ne nous en a parlé.

Si un événement s’en vient, si une activité se prépare, si une cause mérite d’être connue, le journal ne peut pas l’annoncer s’il n’en est pas informé. Et souvent, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont les mieux placés pour raconter ce qui se passe chez eux : avec leurs mots, leur regard, leur sensibilité.

Écrire quelques lignes, envoyer une information, proposer un court texte ou une photo, ce n’est pas réservé aux journalistes. C’est un geste citoyen. Une façon concrète de faire vivre notre village, de soutenir ses organismes, ses bénévoles et ses créateurs.

Informer le journal, c’est participer à la vitalité de notre milieu. Le journal communautaire est le reflet de notre communauté. Plus nous sommes informés de ce qui se passe, plus nous pouvons vous représenter fidèlement. Informer le journal, c’est participer à la vitalité de notre milieu. Ensemble, nous pouvons nous assurer que ce qui fait battre le cœur de notre village ne passe pas sous silence.

Écrivez-nous à redaction@ski-se-dit.info.

Depuis 53 ans, nous sommes la mémoire de Val-David et de ses environs. Ne laissez pas dans l’ombre ce qui compte pour vous!