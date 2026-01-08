M. François Pépin entre en poste à titre de directeur général par intérim

M. François Pépin entre en poste à titre de directeur général par...

La Municipalité de Val-David a annoncé l’entrée en fonction de M. François Pépin au poste de directeur général par intérim, et ce, depuis le lundi 5 janvier.

Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans le milieu municipal, M. Pépin est un gestionnaire chevronné dont l’expertise est largement reconnue. Ingénieur de formation et détenteur de la désignation Administrateur de sociétés certifiées (ASC), il a amorcé sa carrière municipale à titre de directeur du génie et des travaux publics.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein de municipalités québécoises, notamment à Joliette et à Victoriaville, en plus d’avoir assumé divers mandats de direction générale par intérim, développant ainsi une connaissance approfondie des réalités et des enjeux du milieu municipal.

Reconnu pour son professionnalisme, ses compétences de gestion et son humanisme, M. Pépin constitue un atout important pour soutenir le conseil municipal et l’équipe municipale dans leur mission commune d’offrir des services de qualité à la population.

Cette nomination vise à assurer la continuité des opérations durant l’absence de M. François St-Amour.

Source : site web Municipalité de Val-David