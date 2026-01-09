Dans la région, au CISSS des Laurentides, c’est le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe-des-Monts qui a accueilli le premier bébé de l’année le 1er janvier 2026 à 12h23. Il s’agit du petit Étienne, qui pesait 2530g et mesurait 49 cm.

À l’hôpital de Saint-Jérôme, le premier bébé est Ella, née le 1er janvier à 2h18. Elle pesait 3512g et mesurait 50 cm. Ses parents, Christina Banouvang et Paul Ballet, sont résidents de Sainte-Sophie.

L’Hôpital de Mont-Laurier a accueilli Théo (4000g et 53 cm) le 2 janvier 2026 à 16h30. Ses parents, de Mont-Laurier, sont Élisabeth Legault et Anthony Charbonneau.