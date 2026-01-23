Préservons notre journal, préservons notre communauté

Connaissez-vous l’AMECQ?

L’Association des médias écrits communautaire du Québec (l’AMECQ) accompagne, forme et défend les médias écrits communautaires d’ici; elle est essentielle à la vie de nos communautés. Elle est soutenue par le ministère de la Culture et des Communications et regroupe de 50 médias écrits. Le journal Ski-se-Dit en fait d’ailleurs partie depuis plusieurs années.

🧐 Qu’est-ce qu’un média écrit communautaire? C’est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est la production et la diffusion d’information locale et originale en version papier ou numérique.

La mission de l’AMECQ

👉 Les 3 grandes missions de l’AMECQ sont :