Marlène signe ici son 100e texte dans les pages du Ski-se-Dit, WOW!

Collaborer ainsi avec notre journal communautaire, c’est y croire et le soutenir en lui offrant du contenu exclusif et de qualité en continu.

Merci énormément, Marlène.

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Je souhaite d’abord souligner 2 grands évènements ce mois-ci: mon 100e article dans notre journal communautaire et 40 ans de carrière dans les soins de la peau.

La fin de l’année 2025 a une grande signification pour moi, car le 16 décembre 1985, je recevais mon diplôme d’esthéticienne de l’École internationale de haute esthétique Edith Serei. Si vous faites le calcul, je suis une professionnelle de la santé et de la beauté de la peau depuis maintenant 40 ans. J’ai peine à le croire tellement les années ont passé vite, remplies de projets, de défis, de rencontres inspirantes. J’ai eu le grand privilège d’avoir un parcours de vie professionnel riche et stimulant. Et ça se poursuit, car j’ai encore beaucoup à apprendre et à vous transmettre. Nous vivons dans une ère incroyable sur les plans de la recherche sur les cosmétiques et les soins du visage, ouvrant la voie à des traitements plus intelligents, éprouvés et respectueux de la santé de la peau. Les formulations évoluent, l’approche est de plus en plus personnalisée, et mon rôle est de vous aider à transformer ces avancées scientifiques en gestes simples et efficaces au quotidien.

Avec cette nouvelle année qui débute, j’avais le goût de vous parler des résolutions pour 2026.

Chaque début d’année, on se promet de meilleures habitudes, mieux manger, bouger régulièrement, ralentir le rythme fou de notre vie. Pourtant, une résolution essentielle est souvent mise de côté: prendre soin de soi avec constance et persévérance. Et si on changeait notre discours cette année?

Voici ce que je vous propose: se choisir en prenant soin de sa peau avec régularité, expertise et bienveillance. Ce n’est pas une question d’âge, c’est une façon de se respecter, de se sentir bien et de vieillir avec confiance. Nous sommes génétiquement programmés pour vieillir, personne n’y échappe, ceux et celles qui vont vers les méthodes invasives seront rattrapés tôt ou tard, mais ça, c’est un autre débat…

Voici quelques exemples simples à intégrer dans votre vie pour un mieux-être global :

adopter une routine beauté adaptée à votre réalité;

nettoyer votre visage matin et soir avec un produit doux;

hydrater votre visage et votre corps au quotidien;

privilégier l’utilisation d’un sérum visage tous les jours avant les crèmes matin et soir;

appliquer un écran solaire FPS30 lors de vos sorties à l’extérieur, été comme hiver;

exfolier votre peau et appliquer un masque adapté à votre type de peau 2 fois par semaine;

recevoir des soins professionnels à intervalles réguliers;

apprendre à écouter les besoins de votre peau au fil des saisons et des années;

prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément;

aller dehors au moins 15 minutes par jour pour vous oxygéner;

bouger régulièrement : marche, yoga, étirements pour réduire le stress et stimuler la circulation;

boire de l’eau pour conserver et augmenter l’hydratation;

dormir suffisamment pour permettre à la peau et au corps de se régénérer.

Bonne année 2026! Je vous souhaite de vous offrir le meilleur pour votre peau et pour vous-même, santé, sérénité et beauté au quotidien.

_____

