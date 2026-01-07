Succès de la collecte de fonds du journal!

D’une durée de 60 jours et s’étant terminée le 5 janvier 2026, la campagne de sociofinancement du Ski-se-Dit sur la plateforme québécoise La Ruche s’est terminée sur une note positive, l’objectif de 5000 $ ayant été dépassé de 15 $. MERCI à toutes les personnes qui y ont contribué.

Dans la catégorie «Offre remerciements», soulignons ces précieux donateurs :

Christiane Durand

Dominique Forget

Lise Vallières

Lissa Guilbault

Patric Mercille

Remi Barriere

Shirley-Isabelle Marquis

L’équipe du journal entrera en contact avec toutes les personnes ayant acheté des offres.

Le nom de la personne qui remportera le bon voyage de 200 $ échangeable chez Espace Vacances sera annoncé dans le journal Ski-se-Dit de février.