Conférence – Dominic Lamontagne

Conférence multimédia et rencontre avec l’écrivain paysan

Dans la foulée de la parution de son nouveau guide pratique Toucher terre (Écosociété), Dominic vous convie le dimanche 15 mars prochain à 13 h à l’église de Sainte-Lucie-des-Laurentides à une visite guidée virtuelle de sa petite ferme luciloise. À l’aide d’un diaporama riche en images, découvrez les petits élevages, les cultures diversifiées et la serre qui assurent à Amélie et Dominic une part certaine de leur subsistance; une période de questions suivra la conférence.

Toucher terre

Sans investir beaucoup d’argent et sans expérience agricole, le couple a su bâtir, lentement mais sûrement, une fermette écologique capable de leur procurer un niveau d’autonomie alimentaire enviable. Forts de leur expérience, ils produisent aujourd’hui plus de deux tonnes de nourriture par an, sur une surface d’environ 4000 m2 (1 acre), en y consacrant 550 heures de travail à deux. Apprenez comment ils y sont parvenus grâce à cette conférence gratuite et au nouveau guide pratique de Dominic.