Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle et résidente de Val-David

Est-ce que l’on peut honorer cette fête sans tomber dans les ballounes en forme de cœur et de chocolat à provenance douteuse? Bin kin!

L’amour est un geste, une intention et même un art. Ma mère m’a souvent répété : l’attrait plutôt que la réclame. Une phrase que j’ai pris beaucoup de temps à comprendre. Cette phrase prend son sens dans plusieurs situations. Quand, en secret, on se met les deux mains dans la farine pour cuisiner un repas à l’être aimé, on est dans l’attrait… dans l’amour. On ne réclame rien. On aime. Et c’est dans cet univers que j’imagine les deux vins suggérés pour ce mois-ci.

Pour ceux qui auraient envie de déployer leur art culinaire pour célébrer l’amour d’un compagnon de vie, d’un ami ou encore pour l’amour de soi, je vous propose d’abord le Domaine de la Garrelière Cuvée Cendrillon Touraine 2024. C’est lors de la Grande Dégustation 2025 que j’ai redécouvert ce blanc de la Loire bon à en perdre votre pantoufle de verre! J’en étais à mon vingtième ou trentième sauvignon quand celui-là m’a réveillée de ces journées de dégustation qui peuvent parfois être ardues. Oui, oui, ardues! Nous sommes ici sur un 100 % sauvignon qui est passé en fût pendant six mois afin d’apporter une complexité au vin. La bouche est fraîche malgré ses aromes de pomme chaude. Je l’imagine bien sur des huîtres farcies au beurre d’escargot.

Domaine de la Garrelière Cuvée Cendrillon Touraine 2024

Code SAQ : 10211397

36,50 $

L’amour et le sucre font bon ménage, n’est-ce pas? Voici mon coup de cœur «sucrerie» de l’année qui vient de nous quitter. En décembre dernier, nous n’avions plus de Sauternes ou de liquoreux prestigieux à offrir, mais nous avions une nouveauté qui dormait sur nos tablettes. On l’a offerte en dégustation et… wow! Réaction unanime de votre part, chers clients, et de celle de toute l’équipe. Je suis une adepte des liquoreux du sud-ouest de la France de par leur qualité prix, ce que je ne retrouve pas en Sauternes. Là, je dois dire que c’est l’un des produits qui m’a le plus étonnée depuis des mois. Premièrement, sa facture : tout juste sous la barre des 20 $, mais surtout du fait que l’on produit maintenant du magnifiquement bon, et pas si loin, dans les Cantons de l’Est. Plus besoin de se déplacer sur le vieux continent!

Bien que nous ne sommes pas sur une vendange tardive, on s’en approche. Le raisin, 100% vidal, est récolté après un gel et nous offre un nez complexe d’ananas poêlé et de fruits exotiques. En bouche, j’ai perçu le miel et le chutney de nectarine. Si vous aimez le sucré-salé, approchez votre fromage préféré! Les desserts à base de fruits seront aussi comblés. Comme le sucre est roi dans cette jolie pépite, il peut même être un dessert en soi! À siroter lentement!

Le Domaine des Côtes d’Ardoise Monarc

Code SAQ : 15527809

20,30 $

J’avais parlé, par le passé, d’un produit fort apprécié de notre clientèle. À défaut d’en parler de nouveau, je profite de ces lignes pour vous annoncer son retour. Une bulle rosée! Comment être plus thématique pour le 14!

Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2023

Code SAQ : 12097954

34 $

Bonne découverte, et de l’amour à profusion!