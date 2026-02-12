Éclipse totale de lune dans la nuit du 2 au 3 mars

Dans la nuit du 2 au 3 mars, nous pourrons voir une éclipse totale de lune visible du Québec. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge. Ce phénomène se produit quelques fois par année. Il existe trois variétés d’éclipses: les éclipses dénombrables, lorsque la Lune ne fait que passer dans la pénombre de la Terre, les éclipses partielles, lorsque la Lune ne traverse l’ombre de la Terre que partiellement, et les éclipses totales, lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre. Ce sont sans contredit les éclipses les plus spectaculaires.

La Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre. Ce phénomène est dû à la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre, celle-ci étant la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.

Dans la nuit du 2 au 3 mars nous aurons la chance de voir au Québec une éclipse totale de lune avec toutes ses phases. L’éclipse partielle débutera vers 4h50 pour terminer à 6h17 au coucher de la Lune. Notez que l’éclipse s’observe très bien de votre demeure à l’œil nu ou avec une petite paire de jumelles.

Début de la partielle : 4h50

Début de la totalité : 6h04

Coucher de la Lune : 6h17

Source: Philippe Moussette, astronome amateur, vegacrqc@hotmail.com