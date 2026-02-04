Horoscope – février

Nina Porter

Résidente de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Née et élevée dans le sud de la Californie, Nina Porter a été initiée à l’astrologie sidérale par son père dès l’âge de 12 ans. Expert réputé, il enseignait la discipline dans une grande université, a écrit des ouvrages sur le sujet et était un invité régulier des émissions de télévision et de radio. Elle partage actuellement son temps entre son domicile et un second à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Elle se joint ce mois-ci à l’équipe du Ski-se-Dit. Bienvenue, Nina!

En février 2026, les Laurentides se parent d’un manteau de neige et d’une énergie céleste vibrante. Selon l’astrologie sidérale, le mouvement des planètes à travers les constellations crée une variation d’humeur et de personnalité spécifique pour les personnes nées sous chaque signe. Voici comment les planètes en transit influenceront l’énergie des résidents et des visiteurs en fonction de leur constellation natale.

Bélier

Avec Mars, votre planète maîtresse, traversant les Gémeaux, vous êtes animé.e d’une énergie débordante et intense. Vous devenez la personne la plus bavarde du groupe, débordant d’esprit et d’un besoin constant de mouvement. Votre présence est électrisante et vous entraînez naturellement les autres dans votre univers trépidant.

Taureau

Avec Vénus, votre planète maîtresse, transitant en Poissons, vous ressentez une vague d’inspiration artistique et onirique. Vous êtes profondément touché.e par la beauté des paysages glacés des Laurentides. Votre nature habituellement pragmatique laisse place à un esprit fantaisiste et insouciant qui trouve de la joie dans la magie pure des paysages hivernaux.

Gémeaux

Avec Jupiter et Mars qui transitent tous les deux dans votre constellation, vous êtes la force vive du mois. Vous ressentez un immense regain de chance, de confiance et de vitalité physique. Votre esprit bouillonne d’idées et votre énergie est si débordante que vous semblez être partout à la fois, rayonnant d’enthousiasme et de curiosité.

Cancer

Alors que les planètes traversent les Gémeaux, votre énergie devient plus légère et plus sociable que d’habitude. Vous ressentez une envie enjouée de sortir de votre coquille et de vous immerger dans le monde qui vous entoure. Votre intuition est aiguisée et vous riez plus facilement, appréciant l’animation des villages de montagne.

Lion

Avec le Soleil et Mercure en transit en Verseau à la mi-juillet, vous ressentez un fort attrait pour les activités collectives et la dynamique de groupe. Vous êtes dans votre élément au milieu d’une foule, débordant d’énergie intellectuelle et animé.e par le désir de partager votre chaleur humaine avec tous ceux que vous rencontrez. Votre personnalité rayonne le plus quand vous faites partie d’une équipe.

Vierge

Avec Mercure, votre planète maîtresse, entrant en Verseau, vos pensées se tournent vers l’innovation et l’originalité. Vous sentez émerger une fibre ludique et rebelle. Vous vous souciez moins des détails et vous vous intéressez davantage aux grandes idées stimulantes qui donnent un nouveau souffle à l’hiver.

Balance

Avec Vénus, votre planète maîtresse, en transit en Poissons, vous vivez un sentiment de grâce et d’enchantement. Vous êtes irrésistiblement attiré.e par les merveilles esthétiques des montagnes. Votre humeur est incroyablement harmonieuse et vous traversez le mois avec une joie légère et aérienne, totalement contagieuse pour votre entourage.

Scorpion

Avec Mars, votre planète maîtresse, en Gémeaux, votre intensité se canalise en une énergie vive et curieuse. Vous ressentez un grand besoin de résoudre des énigmes et de vous engager dans des débats animés. Votre personnalité est particulièrement magnétique ce mois-ci, car votre mystère habituel se mêle à un charme aventureux et à une éloquence communicative.

Sagittaire

Avec Jupiter, votre planète maîtresse, en transit en Gémeaux, vous élargissez vos horizons sociaux. Vous avez une soif insatiable de variété et de perspectives nouvelles. Votre esprit est aventureux et exubérant, vous donnant l’impression que le monde est un immense terrain de jeu à explorer.

Capricorne

Avec le Soleil et Mercure dans votre signe pendant la première quinzaine du mois, vous vibrez d’une force intérieure et d’une clarté exceptionnelles. Vous ressentez une acuité mentale accrue et une présence à la fois enjouée et charismatique. Au fil du mois, cette énergie se transforme en une confiance sociale plus détendue qui vous permet d’apprécier pleinement l’atmosphère hivernale.

Verseau

Avec le Soleil et Mercure entrant dans votre constellation à la mi-mois, vous êtes au centre de l’attention céleste. Vous ressentez une énergie débordante et un fort désir d’exprimer votre personnalité unique et originale. Vous êtes la référence ce mois-ci, rayonnant d’une énergie cool et confiante qui attire irrésistiblement les autres.