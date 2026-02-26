Le projet d’école à Val-David va de l’avant

Communiqué – Le Centre de services scolaire des Laurentides annonce que le ministère de l’Éducation autorise plusieurs projets qui permettront d’offrir aux élèves un environnement moderne, sécuritaire et adapté à leurs besoins.

À Val-David, le projet de construction d’une nouvelle école primaire de 16 classes peut désormais aller de l’avant. Ce projet, qui prévoyait 24 classes au départ, avait été suspendu en décembre 2024. La configuration de cette nouvelle école permettra éventuellement l’ajout de classes. L’accueil des premiers élèves est prévu pour la rentrée scolaire 2029-2030.

À Sainte-Agathe-des-Monts, le CSSL pourra également exécuter les travaux de rénovation et de sécurisation du pavillon Lionel-Groulx, ce qui permettra l’ajout de sept classes. Les travaux devraient être terminés à l’automne 2026.

Ces projets sont rendus possibles grâce à un financement du ministère de l’Éducation dans le cadre du Plan québécois d’infrastructures.

«Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement dans la construction et l’entretien des écoles: les budgets sont passés de 9 à 23,5 milliards de dollars. Au-delà de ces investissements, il faut s’assurer de maximiser chaque dollar investi par les Québécois afin de réaliser le plus grand nombre de projets possible, au meilleur coût possible, pour répondre aux besoins des élèves. L’annonce d’aujourd’hui est le résultat d’un important travail de collaboration entre le Ministère et les organismes scolaires, qui ont identifié ensemble les meilleures solutions à mettre en œuvre pour ce faire. Cela nous permet ainsi d’aller de l’avant avec la réalisation de ce projet.»

Sonia LeBel, ministre de l’Éducation

«Ce projet est une excellente nouvelle pour les familles et les jeunes de Val-David, de Sainte-Agathe-des-Monts et de toutes les municipalités avoisinantes de notre circonscription. Investir dans nos écoles est un choix clair en faveur de la réussite scolaire des élèves et du développement des communautés. Ces projets répondent à des besoins bien réels sur le terrain et auront des retombées concrètes et je salue la collaboration entre les différentes instances scolaires, municipales et gouvernementales ainsi que les citoyens de la région. Je suis fière de faire partie d’un gouvernement qui a investi de façon historique dans les infrastructures scolaires.»

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État et présidente du Conseil du trésor

«Ces projets représentent une avancée déterminante pour notre territoire. Ils nous permettent de concrétiser des solutions durables et adaptées à la croissance de notre clientèle, tout en assurant des milieux d’apprentissage sécuritaires et fonctionnels pour les élèves. Le Centre de services scolaire des Laurentides salue la collaboration étroite avec le ministère de l’Éducation, qui rend possible la mise en œuvre de projets structurants répondant aux besoins actuels et futurs de nos communautés scolaires. Nous saluons également le leadership des autorités gouvernementales qui ont rendu ces projets possibles.»

Sébastien Tardif, directeur général du CSSL

Renseignements supplémentaires