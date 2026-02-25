Le réseau social québécois Qlub et la chaîne #Laurentides

Récemment créé, le compte Qlub du journal Ski-se-Dit se trouve à l’adresse https://qlub.social/@skisedit.
N’hésitez pas à vous abonner!
Le réseau social Qlub est une plateforme québécoise qui permet le partage d’information locale. On peut y accéder en ligne ou par l’application mobile.
Qlub lance sa campagne de sociofinancement sur La Ruche afin de soutenir la création de la chaîne régionale #Laurentides, qui offrira aux citoyens un accès centralisé à l’information locale, directement dans l’application Qlub. Le but de la campagne est de permettre
- le développement et l’intégration de la Chaîne dans l’application Qlub;
- le recrutement de médias et de partenaires locaux;
- l’organisation d’un événement de lancement dans la région.
https://laruchequebec.com/chaine-regionale-laurentides