Le réseau social québécois Qlub et la chaîne #Laurentides

Récemment créé, le compte Qlub du journal Ski-se-Dit se trouve à l’adresse https://qlub.social/@skisedit.

N’hésitez pas à vous abonner!

Le réseau social Qlub est une plateforme québécoise qui permet le partage d’information locale. On peut y accéder en ligne ou par l’application mobile.

Qlub lance sa campagne de sociofinancement sur La Ruche afin de soutenir la création de la chaîne régionale #Laurentides, qui offrira aux citoyens un accès centralisé à l’information locale, directement dans l’application Qlub. Le but de la campagne est de permettre

le développement et l’intégration de la Chaîne dans l’application Qlub;

le recrutement de médias et de partenaires locaux;

l’organisation d’un événement de lancement dans la région.

https://laruchequebec.com/chaine-regionale-laurentides





