Les 100 premiers jours – Notre mandat a démarré sur les chapeaux de...

Jean-Claude Rocheleau

Maire de Val-David

Les 100 premiers jours d’un mandat politique sont une période de transition intense qui permet aux nouveaux élus de comprendre leurs rôles et responsabilités, de prendre connaissance des dossiers, de structurer leurs équipes de travail et de commencer à traiter leurs grandes priorités.

Depuis mon élection, c’est parti sur les chapeaux de roues!

Tout d’abord, une mise à jour des différents dossiers de la municipalité était nécessaire pour savoir sur quelles bases notre travail devait débuter.

Des rencontres se sont tenues avec les dirigeants de la Municipalité régionale de comté (MRC), de la Régie incendie des Monts (RIDM) et de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) afin qu’ils nous expliquent leur rôle, leur mission, leurs besoins et leurs attentes de la part de notre municipalité. En tant que maire, je suis dorénavant membre de chacun de leurs conseils d’administration.

Des rencontres avec plusieurs organismes communautaires, des gens d’affaires et de nombreux citoyens m’ont permis de mieux les connaître, d’entendre leurs besoins et de mieux cibler comment, ensemble, on pourra travailler pour remettre Val-David sur ses rails.

J’ai eu de fructueuses discussions avec notre députée provinciale, France-Élaine Duranceau, qui connaît bien les enjeux de Val-David et a à cœur le bien-être de ses citoyennes et citoyens. Une rencontre avec Marie-Hélène Gaudreau, députée fédérale de Laurentides-Labelle, est prévue en février.

Une situation financière précaire

Il faut se le dire, Val-David ne roule pas sur l’or. C’est pourquoi, dans le dossier de La Sapinière, des actions ont été prises rapidement pour éviter d’autres démarches judiciaires avec les coûts que cela aurait impliqués. Le comité Finances de la Municipalité, composé de Derek Bernard, Patrice Godin, Christian Lachaine et moi-même, a aussi été rapidement mis sur pied. Le budget à adopter étant prioritaire, plusieurs rencontres préparatoires ont déjà eu lieu. C’est à partir d’un budget préparé par la direction générale, suivant les orientations données par le conseil précédent, que des échanges, discussions et questionnements se sont déroulés. Le comité est fier d’avoir été en mesure de limiter la hausse de taxes et d’avoir pu inscrire son orientation.

Mon constat après ces 100 premiers jours, c’est que l’administration précédente nous a laissé une maison en désordre. Certaines décisions prises précédemment nous placent dans une situation financière précaire. Le développement économique est inexistant et nos bâtiments municipaux sont dans un état lamentable.

Qu’à cela ne tienne, nous avons des solutions sur lesquelles nous sommes déjà au boulot. Ça ne sera pas facile, mais j’ai confiance que nous pourrons redonner à Val-David ses lettres de noblesse et une qualité de vie incomparable.

On se retrousse les manches pour les prochaines étapes

Comment réaliser ça? Tout d’abord en se faisant appuyer par des experts grâce au mandat de diagnostic organisationnel confié à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et par l’état des lieux sur les finances qui sera fait par la firme Asselin et Greene. Il en ressortira des recommandations qui vont nous permettre de redresser la situation dans le respect des règles de l’art.

Aussi, en traitant le dossier de La Sapinière afin d’arriver à une entente globale, puis en travaillant de concert avec le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) dans le dossier de l’école. Évidemment, ces deux dossiers feront augmenter notre dette. C’est pourquoi nous devons assainir nos finances et mieux gérer nos dépenses.

Les autres grandes priorités, l’environnement, la culture et l’amélioration des services aux citoyens sont aussi sur notre planche à dessin. On s’en occupe en continu.

Enfin, la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides sera mise à contribution pour nous aider à atteindre nos objectifs.

Bref, ce bilan des 100 premiers jours est positif pour les Valdavidois et Valdavidoises parce qu’il s’est fait sous le signe de la reprise en main des dossiers, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Il a aussi permis de mettre le doigt sur des enjeux moins connus et auxquels nous allons nous attaquer énergiquement.

Soyez assurés que le conseil municipal de Val-David est dédié à améliorer la gestion et déploie tous les efforts nécessaires pour satisfaire ses citoyennes et citoyens. Nous aimons Val-David et voulons la voir reprendre le chemin de la prospérité au bénéfice de toutes et tous.