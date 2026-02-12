Lutte à l’itinérance – Le CISSS des Laurentides en action pour affronter l’hiver 

COMMUNIQUÉ– Face aux grands froids et aux conditions hivernales difficiles cette saison, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides réaffirme son engagement et poursuit ses efforts pour soutenir les personnes en situation d’itinérance. De nombreuses actions sont déployées sur l’entièreté du territoire afin de contrer le froid de l’hiver. La mise en œuvre de ces mesures est possible grâce à la mobilisation des partenaires du milieu.

Parmi les actions mises en place, le CISSS des Laurentides a coordonné la distribution de plus de 750 sacs d’urgence contenant des articles essentiels pour affronter l’hiver (mitaines, couverture d’urgence, chauffe-mains, etc.) aux personnes en situation d’itinérance.

Tout au long de l’hiver, l’établissement assure également la transmission des Alertes grands froids. Ces alertes, émises lors de température ressentie de -27°C ou moins, permettent une mobilisation rapide des partenaires, qui déploient différentes initiatives afin d’éviter que quiconque se retrouve à l’extérieur dans des conditions à risque. Depuis novembre dernier, ce sont plus d’une douzaine d’alertes qui ont été émises.

Soulignons que malgré l’occupation accrue des dernières semaines, les organismes sont pleinement mobilisés et ont la capacité d’accueillir ceux qui en ont besoin.

Monsieur Benoît Major, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, salue la mobilisation de tous ceux qui contribuent à assurer la sécurité et le bien-être des plus vulnérables: «Le déploiement des mesures hivernales, en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu, témoigne de l’engagement inébranlable de notre communauté dans la lutte à l’itinérance. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui travaillent sans relâche pour soutenir avec bienveillance les personnes en situation d’itinérance durant cette saison difficile. C’est ensemble, en unissant nos forces, que nous pouvons assurer une réponse bienveillante et efficace aux besoins des personnes vulnérables de notre communauté.»

Afin de soutenir les personnes en situation d’itinérance, le CISSS des Laurentides propose une liste complète des ressources d’hébergement ainsi qu’un dépliant regroupant les initiatives hivernales de la région. Ces outils permettent d’orienter les personnes vers des services adaptés à leurs besoins. Pour y accéder, ainsi qu’à divers conseils sur l’attitude à privilégier à leur l’égard, consultez la page itinérance au https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/itinerance/.

Source : Direction des communications et des affaires corporatives

rmrpc.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

450 432-2777, poste 22898

Sans frais 1 800 363-2507, poste 22898





