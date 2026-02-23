Val-David : Vie communautaire

Suzanne Lapointe

Je me réveille doucement en pensant à la journée qui s’annonce. J’ouvre les rideaux et je suis émerveillée par la splendeur de la nature qui enveloppe mon village sous un manteau de neige. Quinze centimètres de neige toute fraîche: une beauté spectaculaire, presque irréelle.

J’habite sur la rue de La Sapinière. De ma fenêtre, j’observe un papa qui accompagne son fiston à l’école à pied, en empruntant le P’tit Train du Nord. Un peu plus loin, un skieur de fond prend son élan avec enthousiasme. Comment ne pas apprécier un lieu qui dégage autant de beauté et de douceur de vivre?

Puis, mes pensées se tournent vers ce village que nous avons choisi. En 2003, nous sommes venus nous y installer avec ma maman, qui a eu 99 ans le 22 janvier. Notre mission était claire: trouver un endroit où tous les services seraient accessibles à proximité, afin qu’elle puisse conserver son indépendance le plus longtemps possible, sans dépendre constamment de nous.

Avec le recul, je réalise à quel point cette décision a été judicieuse, pour elle comme pour nous. Elle m’a fait prendre conscience que notre communauté est un joyau fragile, qu’il faut protéger, nourrir et faire grandir, notamment par l’achat local et par le soutien aux services essentiels portés par des OBNL et des citoyens engagés.

Acheter local, ce n’est pas juste un slogan, c’est poser un geste concret pour la vitalité de notre village.

Épiceries et produits d’ici, cafés et boulangeries, restaurants et bistros, microbrasseries et pubs, boutiques, artisans et créateurs, services, plein air et bien-être: chaque dollar dépensé ici fait vivre des familles d’ici. Derrière chaque commerce, il y a un visage, une passion, une histoire qui contribue à renforcer notre tissu social.

Acheter local, c’est choisir la rencontre plutôt que l’anonymat, la proximité plutôt que la distance, la vitalité plutôt que l’indifférence. Nos commerces font battre le cœur du village. En les soutenant, nous nourrissons ce lien unique qui nous unit.

Et que dire de ces personnes discrètes qui, semaine après semaine, se donnent pour servir la communauté? Bénévoles, animateurs, artistes, organisateurs, intervenants: ils divertissent, rassemblent et offrent des activités qui rejoignent autant nos jeunes que nos aînés. Souvent dans l’ombre, ils sont pourtant indispensables à la qualité de vie que nous chérissons tant. Notre village ne vit pas seulement par sa beauté, mais par l’engagement de celles et ceux qui le font vibrer, jour après jour.

Activités communautaires du mois de février

Maison Phoenix

Une belle initiative dans les écoles de Val-David, où les bénévoles offrent des activités aux enfants, en classe ou à l’heure du lunch. Voir leur page Facebook.

LézArts Loco

La programmation hivernale de cours vient tout juste de débuter et il est toujours possible de vous y inscrire! Vous pouvez consulter le site web http://lezartsloco.org/ pour connaître l’horaire des cours et le mode d’inscription. Les formations offertes : danse fitness, flamenco, ballet classique, improvisation pour les jeunes, aquarelle, ateliers de clown, cardio latino et comédie musicale pour les jeunes.

Maison des jeunes Le Repère

LA PROGRAMMATION HIVER 2026 EST LÀ! Vous cherchez des activités qui sortent de l’ordinaire pour vos jeunes?

Créativité, dépassement de soi, plaisir et rencontres sont au rendez-vous. Le Belvédère Jeunesse Laurentides propose des expériences stimulantes qui permettent aux jeunes de s’exprimer, de s’impliquer et de s’épanouir dans un milieu accueillant et inspirant. Ce mois-ci: CLUB D’ARTS, CLUB D’IMPRO, CUISINE.

2434, rue de l’Église, Val-David, 819 325-1533. • Pour connaître l’horaire des cours et vous inscrire: info@belvederejeunesselaurentides.com

Vous pouvez participer à la cagnotte GoFundMe pour la Maison des jeunes: https://www.gofundme.com/f/la-maison-des-jeunes-le-repere