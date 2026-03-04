In memoriam :

CLAUDE SAVARD, une figure incontournable de Val-David

(1938-2026)

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Cet hiver si froid et si neigeux a vu disparaître CLAUDE SAVARD, un photographe amoureux de Val-David qu’il habitait depuis de nombreuses années avec sa conjointe, Jeanine Parent.

Claude Savard est né à Montréal en 1938. Il reçoit en cadeau dès l’âge de 10 ans, comme une prémonition de son avenir, un petit «Kodak» Baby Brownie, appareil de photo très en vogue au milieu du siècle dernier. Il s’initie pendant son adolescence au métier de photographe au Studio Côté à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, et deviendra rapidement professionnel. Assistant-monteur puis monteur au Service du Film de Radio-Canada à partir de 1958, il remporte en 1963 le trophée du montage lors du Congrès du spectacle de Radio-Canada. De retour à Sainte-Agathe-des-Monts en 1979, il fonde le CAPAV, le Centre d’animation et de productions audiovisuelles à la Commission scolaire des Laurentides, où il devient conseiller pédagogique. En 1986, il est nommé à Montréal producteur réalisateur à la direction de la Formation à distance du ministère de l’Éducation du Québec, où il produit plusieurs documents destinés à la clientèle de ce service. En tant que photographe, il participe à de nombreuses expositions, tant solos que collectives, à Montréal, Val-David ainsi qu’un peu partout dans les Laurentides, sans oublier sa participation en 2012 à la vente aux enchères pour la Fondation du Musée d’art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme.

Claude Savard et Jeanine Parent sont des figures marquantes du journal communautaire Ski-se-Dit de Val-David, dont ils se sont chargés bénévolement pendant des années. Ils font partie des pionniers passionnés qui ont soutenu ce média local malgré des défis financiers et un calendrier de parution erratique. Ils ont transformé la publication en format tabloïd avec une première mise en page réalisée par Claude en avril 1976.

Photographe, Claude Savard savait saisir les humeurs et les détails de la nature. Il avait choisi de créer son monde face au mont Césaire, d’y bâtir sa maison et d’y cultiver un merveilleux jardin de rocailles où Jeannine et lui ont présenté des concerts à la belle étoile pendant quelques étés. Il réalisa, en 2018, REFLETS, un magnifique livre de photographies dont celles de sa montagne, bien sûr, et une centaine d’autres, essentiellement de Val-David en toutes saisons, dans les arbres en feu de l’automne, en été au cœur intime des fleurs, ou sous la neige dans la forêt à côté d’écoliers en ski de fond ou en pleine joute de hockey. Partout dans ce beau livre d’images inspirantes, accompagnées de courts textes évocateurs, apparaît notre coin de pays saisi par un homme qui l’aimait et savait nous le faire redécouvrir grâce à sa photographie contemplative, imprégnée de recherche et de poésie.

Claude Savard, un photographe, vidéaste, artiste, citoyen sensible et discret qu’on est privilégié d’avoir connu…