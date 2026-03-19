Les soupers intergénérationnels de Maison Phoenix

RETOUR SUR UN GRAND SUCCÈS ACCUEILLI PAR LA COMMUNAUTÉ

COMMUNIQUÉ En mars 2025, Maison Phoenix recevait l’aide financière du gouvernement canadien grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) afin d’organiser des soupers pour nourrir les liens entre les générations. Un an plus tard, et après sept soupers offerts gratuitement, ce projet porteur de sens a su répondre au besoin de la communauté val-davidoise de tisser des liens sincères entre petits et grands.

Des soupers gratuits et une vague de partage communautaire

Le concept était simple: se retrouver entre jeunes et moins jeunes, membres d’une même famille ou de plusieurs maisonnées, entre amis ou voisins, ou même avec des inconnus, autour d’un repas chaud gratuit, un soir de semaine. Ajoutons à cela des smoothies, très populaires auprès des enfants, et des lunchs pour le lendemain, fort appréciés des parents, et, bien sûr, de l’animation pour une ambiance festive. Une expérience intergénérationnelle, une pause familiale, un rendez-vous convivial! Chacun de ces sept moments chaleureux, répartis d’avril 2025 à janvier 2026, a regroupé de 150 à 200 personnes, personnes aînées, familles, enfants et membres de la communauté confondus.

Le témoignage d’une personne aînée qui a participé à plusieurs de nos rassemblements en dit long: «Avec la grande équipe si gentille et généreuse de bénévoles, vous nous avez fait si bien manger, échanger à travers les conversations, coloriages et portraits, avec la musique. Quelle belle fête Maison Phoenix! Merci à tout le monde de grandir, de vivre, de vieillir, de former cette communauté généreuse qui désire s’agrandir et enrichir en qualité, la vie à Val-David!»

Le financement, le «nerf de la guerre»…

Malheureusement, et malgré ce succès, nous ne savons pas si ces rassemblements mensuels se poursuivront. Nous n’avons actuellement pas les ressources financières nécessaires pour continuer, mais sachez que nous travaillons à la recherche de financement en ce sens.Le président de Maison Phoenix, Alexandre Chouinard, explique: «Nous travaillons à élaborer des stratégies de financement pour nous permettre de poursuivre cette initiative porteuse de sens pour notre communauté. Nous croisons les doigts pour que ce projet puisse se poursuivre dans un futur rapproché.»

Un simple mot : merci!

Nous remercions toutes les personnes qui s’impliquent bénévolement dans ce projet, des membres, en passant par celles qui sont venues accueillir et servir les convives, installer, nettoyer et ranger la salle, préparer des smoothies et des boîtes à lunch: elles sont la force motrice de ces soirées! Merci aussi à vous, chers membres de la communauté: vous avez embarqué dans l’aventure avec nous pour un village tissé serré autour des liens intergénérationnels!

Merci à tous nos partenaires et collaborateurs: Station B, St-Pierre Repère gastronomique et Le Petit Poucet pour la nourriture; la municipalité de Val-David pour la salle; Espace Ludiko pour l’animation du coin jeux, Guillaume Duchesneau, l’Octrad Val-David et Éric Bégin pour la musique; la maquilleuse Frédérique St-Hilaire, Annie-Claude Picard de Création Mamuse et Micheline Dubuc pour la création de portraits au fusain; les photographes Gabi Kislat et Denis St-Jean; Partage et Solidarité Laurentides pour les dons alimentaires ainsi que le gouvernement du Canada, sans qui tous ces soupers n’auraient tout simplement pas pu avoir lieu.

À propos de Maison Phoenix

Une vision, un projet, deux volets: un projet résidentiel et des activités intergénérationnelles. La mission de Maison Phoenix est d’offrir aux personnes aînées en perte d’autonomie des milieux de vie alternatifs et accessibles, dans leur communauté des Laurentides, et qui s’ancrent dans une volonté de solidarité intergénérationnelle. Pour plus d’informations et les dernières nouvelles ou pour nous soutenir en faisant un don ou en devenant bénévole, rendez-vous sur notre site Web ou suivez-nous sur Facebook.

Plus de renseignements :

Anne Marchard, coordonnatrice, communications et financement

anne@maisonphoenix.org

Marie-Eve Bernard, coordonnatrice et animatrice, activités intergénérationnelles (bénévolat)

bernardme@maisonphoenix.org