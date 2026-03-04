Notre journal, c’est votre journal

Vie communautaire

Suzanne Lapointe

Présidente du Conseil d’administration du journal Ski-se-Dit, membre du CA de l’AMECQ, résidente de Val-David

Un journal communautaire n’a pas le luxe d’avoir des journalistes à chaque coin de rue, dans toutes les salles municipales ou à chaque activité du village. Nous ne pouvons pas être partout, tout voir, tout entendre, tout deviner. Et c’est normal.

Un journal comme le nôtre n’est pas une tour d’ivoire: il est une place publique. Il vit, respire et grandit grâce à l’engagement de sa communauté. Sans citoyens sur le terrain, sans yeux attentifs et sans voix qui nous interpellent, combien d’initiatives, d’événements, de projets porteurs et de belles histoires resteraient dans l’ombre… simplement parce que personne ne nous en a parlé?

Si une activité se prépare, si un événement s’en vient, si une cause mérite d’être connue, nous ne pouvons pas l’annoncer si nous n’en sommes pas informés! Et bien souvent, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont les mieux placés pour raconter ce qui se passe chez eux — avec leurs mots, leur regard, leur sensibilité. Cette authenticité est précieuse; elle donne au journal sa couleur, son ancrage et sa vérité.

Écrire quelques lignes, envoyer une information, proposer un court texte ou partager une photo, ce n’est pas réservé aux journalistes. C’est un geste citoyen. Un geste simple, mais puissant. C’est une façon concrète de faire vivre notre village, de soutenir ses organismes, d’encourager ses bénévoles et de mettre en lumière ses créateurs. Et svp: tenir compte de la date de tombée du journal, généralement deux semaines avant la parution; c’est un must pour vous assurer qu’on parle de votre événement!

Ainsi, plus vous partagez vos informations avec nous, plus de gens en seront informés. Informer votre journal communautaire, c’est contribuer à la vitalité démocratique, culturelle et sociale de notre communauté. C’est refuser que nos petites et nos grandes réussites passent sous silence. Ensemble, faisons en sorte que ce qui fait battre le cœur de notre village soit vu, entendu et célébré par tous!