Acheter un terrain dans les Laurentides : entre rêve et réalité

Immobilier :

Mathieu Côté et Audrey-Anne Parent

Courtiers immobiliers résidentiels

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Au fil des dernières années, les Laurentides se sont imposées comme une destination de choix pour ceux qui souhaitent ralentir, respirer et s’enraciner dans un environnement naturel. Que ce soit pour y construire une résidence principale, un chalet ou pour un projet d’investissement, de plus en plus d’acheteurs se tournent vers l’achat d’un terrain. Derrière cet engouement se cache toutefois une réalité plus complexe qu’il n’y paraît.

Contrairement à une propriété déjà construite, un terrain ne se résume pas à ce que l’on voit. Il porte en lui un potentiel, mais aussi des contraintes invisibles qui peuvent influencer considérablement un projet. Dans les secteurs prisés comme Saint-Sauveur, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts ou Mont-Tremblant, la demande pour les terrains constructibles est en hausse, ce qui contribue à faire grimper les prix. Cependant, cette valeur varie énormément d’un lot à l’autre, en fonction de caractéristiques parfois difficiles à percevoir lors d’une simple visite.

La topographie, par exemple, joue un rôle déterminant. Plusieurs terrains des Laurentides sont situés en pente ou en zone montagneuse, ce qui peut complexifier l’implantation d’une future construction. Ce type de configuration influence non seulement les plans de la maison, mais aussi les coûts liés aux fondations, à l’excavation et à l’accès au chantier. À cela s’ajoute la réalité du sol, souvent rocheux dans la région, qui peut nécessiter des travaux importants avant même le début de la construction.

Le printemps, particulièrement le mois d’avril, est d’ailleurs une période révélatrice. La fonte des neiges met en lumière certains éléments que l’hiver dissimule: zones de drainage problématiques, accumulation d’eau ou encore présence de milieux humides. Ces conditions peuvent entraîner des restrictions importantes, voire rendre certaines portions du terrain non constructibles. Ce qui semblait être une belle occasion peut alors se transformer en défi technique et financier.

Au-delà des aspects physiques, les règlements municipaux occupent une place centrale dans tout projet d’achat de terrain. Chaque municipalité possède ses propres normes en matière de zonage, de type de construction autorisée, de superficie minimale ou encore d’usage permis. Dans certains cas, des restrictions s’appliquent également à la location à court terme, un élément devenu particulièrement pertinent dans les Laurentides. Une validation rigoureuse auprès de la municipalité est donc essentielle avant même de considérer une promesse d’achat.

L’accès au terrain constitue un autre facteur souvent sous-estimé. Un chemin non entretenu, une servitude de passage ou un accès difficile en hiver peuvent compliquer autant la construction que la revente éventuelle de la propriété. À cela s’ajoute la question des services: plusieurs terrains ne sont pas desservis par les réseaux municipaux et nécessitent l’installation d’un puits et d’un système septique, impliquant des coûts supplémentaires et des études préalables.

Malgré ces réalités, l’achat d’un terrain dans les Laurentides demeure une occasion exceptionnelle pour ceux qui souhaitent créer un projet à leur image. La région continue d’attirer par son équilibre entre nature, accessibilité et qualité de vie. Toutefois, le succès d’un tel projet repose sur une compréhension claire de ce que l’on achète réellement.

Acheter un terrain, c’est bien plus qu’un coup de cœur. C’est un processus qui demande rigueur, vérification et accompagnement. Derrière chaque lot se cache une histoire unique, faite de potentiel, mais aussi de limites à apprivoiser. En prenant le temps de bien s’informer et de s’entourer des bonnes ressources, il devient possible de transformer un simple terrain en véritable projet de vie.