Chronique culinaire – A pour avril 2026

Louise Duhamel

Chef à la retraite, chroniqueuse culinaire, chef bénévole des dîners communautaires et résidente de Val-David

A pour Aïoli et allioli

L’aïoli est une sorte de sauce mayonnaise d’origine provençale dont le nom est formé des deux éléments, «aï» (ail) et «oli» (huile), qui entrent dans sa préparation. On en trouve également une variante en Espagne, sous l’appellation «allioli», qui vient du valencien signifiant aussi ail et huile.

À l’origine, on préparait l’aïoli au mortier et au pilon. Sorte de pommade, la sauce s’émulsifiait grâce à l’ail écrasé, son jus et l’huile d’olive. De nos jours, pour une émulsion plus stable, l’aïoli est monté comme une mayonnaise avec de l’œuf. Si vous aimez vos frites avec de la mayonnaise maison, essayez aussi avec de l’aïoli, miam!

Traditionnellement, l’aïoli accompagne du poisson poché servi froid, des œufs durs, des crudités, des viandes froides… Le grand aïoli, mets provençal par excellence, est un plat de fête qui rassemble, autour de la sauce, de la morue pochée, du bœuf ou de l’agneau cuits dans un bouillon, des légumes et des pois chiches, des œufs durs et parfois des escargots. Les Espagnols, eux, servent souvent la paëlla aux fruits de mer avec de l’allioli et, s’il y a des restants, ceux-ci sont mélangés et consommés le lendemain en salade de riz. Bonne astuce pour apprêter les restants!

V pour Verre

Le saviez-vous? Vous avez peut-être toujours bu votre champagne (ou votre mousseux) dans le mauvais type de verre. Les éternelles tendances jouent encore sur notre portefeuille, car, oui, la mode a remplacé les coupes puis les flûtes à champagne par des verres en forme de tulipe. Il paraît que ce type de verre combine le meilleur des deux mondes: une ouverture suffisante pour libérer les arômes, tout en conservant les bulles. En donnant plus d’espace aux vins effervescents, le verre tulipe permet aux arômes de s’épanouir et de se déployer en offrant au nez toute la richesse du vin. Chaque gorgée devient plus voluptueuse et plus intense. Eh bien, vous saurez quoi demander comme prochain cadeau!

R pour Rioja

D’emblée, je l’avoue, les vins de Rioja sont parmi mes préférés. Des vins simples, à boire jeunes, en passant par des vins plus complexes et voués à la garde, il y a plein de découvertes à faire. C’est par le Marqués de Riscal que j’ai été initiée à cette appellation, puis je suis devenue adepte des vins du domaine Muga, dont le prix ne cesse d’augmenter malheureusement depuis mes premières amours. Pour une note estivale, Muga produit aussi un rosé. Une fois l’été venu, ne vous en privez pas! Il y a également l’Ontañón Reserva qui, comme tant d’autres riojas, peut se boire avec des viandes grillées ou mijotées comme dans la fabada. Un rioja léger, quant à lui, accompagnera bien une paëlla aux fruits de mer particulièrement tomatée, une paëlla de lapin aux escargots tout comme une soupe-repas de lentilles.

I pour Ingrédient

Wikipédia nous dit qu’un ingrédient de cuisine est une substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’un aliment et présente dans le produit fini, bien que parfois sous une forme modifiée. Vous trouverez plus bas la liste des ingrédients nécessaires pour cuisiner une soupe de lentilles.

L pour Lentille

La lentille est la légumineuse la plus facile et rapide à préparer. On en trouve de plusieurs couleurs: brunes, noires, vertes, rouges ou corail. Les lentilles se cuisinent depuis le début des temps et de toutes les façons: en soupe, en purée, en ragoût, en falafel, en dahl, avec du riz, en burger, en pâté chinois, en salade, etc.

Je ne vous en vanterai pas en détail les multiples bienfaits (riches en fibres, en folates et en potassium, source de fer énergisant et de vitamine B1…), je vais simplement partager avec vous ma recette de savoureuse et plantureuse soupe catalane de lentilles au chorizo, à servir par un soir frisquet d’avril, accompagnée d’un bon vin de Rioja.

Ingrédients pour 12 portions et plus

400 g de lentilles vertes (genre du Puy)

4 poireaux

4 pommes de terre

2 carottes

4 gousses d’ail

1 oignon

2 tomates

1 botte de persil et/ou de coriandre

1 feuille de laurier

1 brindille de thym

150 g de chorizo

2 c. à soupe d’huile d’olive

Au goût sel et poivre

Peler les carottes et les pommes de terre. Les couper en gros dés. Conserver les pommes de terre dans l’eau jusqu’à leur utilisation. Nettoyer les poireaux. Les tailler en deux dans le sens de la longueur. Éplucher l’ail et l’oignon. Couper l’oignon en gros dés. Hacher l’ail. Laver les tomates. Les couper en deux et les épépiner. Laver le persil. L’équeuter, le hacher et ficeler les queues avec le laurier et le thym. Ôter la peau du chorizo et trancher. Mettre l’huile à chauffer dans une casserole. Ajouter les carottes, les poireaux et l’oignon. Faire sauter à feu vif quelques minutes. Incorporer l’ail, les tomates et le bouquet garni. Mélanger le tout délicatement. Ajouter les lentilles rincées. Faire revenir quelques minutes en remuant. Couvrir d’eau froide ou de bouillon. Cuire à feu vif jusqu’à ébullition. Couvrir et cuire 20 minutes à feu moyen. Écumer à l’occasion, si nécessaire. Saler et poivrer à mi-cuisson. Après 20 minutes, incorporer les pommes de terre et le chorizo. Faire mijoter jusqu’à ce que tous les légumes soient cuits et que la soupe soit bien liée. Parsemer de persil et/ou de coriandre. Rectifier l’assaisonnement et servir chaud.

Note – Si j’ai sous la main de la morcilla (boudin noir assaisonné de paprika fumé et séché), je l’ajoute à la soupe (sans la peau et la chair déchiquetée puis sautée dans l’huile d’olive). Vous pouvez vous en procurer à la librairie-épicerie L’Española, située au 3811, boul. Saint-Laurent, à Montréal.

Bon appétit!