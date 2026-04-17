Crues printanières – Conseils pour protéger votre santé

Crue printanière et risque d’inondations

La Direction de santé publique des Laurentides rappelle les conseils pour protéger sa santé

Communiqué – En raison de la crue printanière en cours dans la région, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides souhaite rappeler à la population les précautions à prendre pour protéger sa santé et sa sécurité, ainsi que celle de ses proches, en cas d’inondation ou de sinistre.

Au cours des prochains jours, selon l’évolution des conditions météorologiques, certaines personnes pourraient être touchées par des inondations. Dans ce contexte, la Direction de santé publique des Laurentides invite la population à demeurer vigilante quant aux dangers liés à l’eau contaminée. Il est essentiel de procéder rapidement et prudemment au nettoyage et à l’assèchement des objets et des surfaces pour prévenir les infections et la formation de moisissures.

Voici un rappel des recommandations pour réduire les risques pour sa santé et sa sécurité:

Nettoyage et moisissures

∙ Nettoyez, désinfectez et asséchez tous les objets et toutes les surfaces qui ont subi des dégâts d’eau pour éviter l’apparition de moisissures;

∙ Jeter les matériaux poreux et les objets ne pouvant pas être nettoyés de façon satisfaisante;

∙ Attention aux équipements électriques (risque d’électrocution);

∙ Portez des équipements de protection: masque, gants, bottes de caoutchouc, vêtements longs et lunettes de protection.

Eau potable

∙ Si l’eau provient d’un réseau d’aqueduc, suivez les recommandations de la municipalité;

∙ Si l’eau provient d’un puits privé, considérez qu’elle est non potable jusqu’à preuve du contraire et faites bouillir une minute à gros bouillons ou utilisez de l’eau embouteillée.

Conservation des aliments

∙ Ne consommez pas les aliments qui pourraient être périmés prématurément ou souillés afin d’éviter les intoxications alimentaires;

∙ Afin de savoir quoi conserver et quoi jeter après une panne de courant ou une inondation, consultez la section «Salubrité des aliments et prévention des risques» sur Quebec.ca/sante/alimentation.

Intoxication au monoxyde de carbone

∙ N’utilisez jamais d’appareils à combustion (au gaz, à l’essence, etc.) tels que les pompes et les génératrices à l’intérieur des bâtiments ou près des portes ou des fenêtres;

∙ Si un avertisseur se déclenche dans le bâtiment, sortez immédiatement et composez le 911 pour obtenir de l’assistance.

Blessures

∙ Nettoyez immédiatement toute blessure, même mineure, à l’eau potable et au savon;

∙ Prenez contact avec un médecin en présence de blessures profondes ou souillées;

∙ Assurez-vous que votre vaccination est à jour contre le tétanos.

Une inondation peut causer beaucoup de stress, d’anxiété et d’inquiétudes. N’hésitez pas à contacter Info-Social au 811 pour obtenir du soutien.

Pour plus de détails sur les recommandations et les conseils à suivre, consultez la page Web: Quebec.ca/inondation.

Source : Direction des communications et des affaires corporatives – rmrpc.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

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État de la situation en date du 17 avril à Val-Morin

Le pont de la 7e Avenue demeure fermé à la circulation et les rues suivantes sont également fermées :