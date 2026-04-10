É.-U. et fiasco – Faire briller les choses

L’Amérique vue par Jay Custa

Jay Custa, résident d’Estero, en Floride, écrit dans la section «Opinion» du journal NEWS-PRESS, qui couvre la région de Naples à Fort Myers du côté du golfe du Mexique. Il est intéressant de voir comment un Américain de naissance voit la vie politique de son pays dans le contexte actuel.

Il serait raisonnable et juste d’imputer la responsabilité du coût élevé de la vie à l’actuel occupant de la Maison Blanche. La guerre, les droits de douane, les congédiements arbitraires de fonctionnaires essentiels, les revirements politiques, le chaos permanent et le One Big Beautiful Bill Act ont certainement largement contribué à nos déboires financiers. D’ailleurs, qui a trouvé ce petit nom enfantin pour ce projet de loi? Un enfant?! Ou peut-être quelqu’un qui n’est pas un enfant, mais qui se comporte en enfant?!

Aujourd’hui, j’ai pris ma Mini Cooper S pour aller faire le plein à la station-service. Cette auto consomme très peu (et elle est vraiment mignonne, en plus!), mais son moteur à essence à compression élevée nécessite du super pour fonctionner de manière optimale. Bon, je ne suis pas du genre à m’étonner facilement, mais le prix du gallon de cette essence (4,70$) avait de quoi donner à réfléchir, c’est le moins qu’on puisse dire! Heureusement, la Mini a un réservoir plutôt petit, ce qui m’a permis de régler la facture avec ma carte de crédit sans dépasser ma limite!

J’ai ensuite roulé jusqu’au supermarché Publix tout proche pour acheter quelques produits qui nous manquaient. À ma grande consternation, le prix total des pommes, des bananes, des raisins et du beurre d’arachide était presque équivalent à celui de mon tout premier survêtement! J’ai donc immédiatement rempli une demande d’emploi pour coller ces fichues étiquettes sur les fruits et légumes!

En rentrant à la maison, ma femme m’a demandé comment ça s’était passé. Je lui ai montré les reçus de la carte de crédit, et elle a sauté dans la Mini, a filé chez Publix et a aussitôt fait une demande d’emploi pour cirer les pommes! Elle a toujours eu le don de faire briller les choses!

Comme il reste encore près de trois ans à cette présidence cauchemardesque, je ne peux qu’imaginer notre détresse financière s’aggraver de façon exponentielle. C’est pourquoi nous avons accueilli plusieurs locataires du Québec afin d’atténuer le fardeau de ce fiasco financier tout à fait inutile. Cependant, nous avons informé nos locataires qu’ils ne peuvent pas nous payer en dollars canadiens et qu’ils doivent nous fournir chaque semaine une ration de crêpes et de fromage squik-squik!

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Version originale anglaise

It would be reasonable and accurate to assign responsibility for the high cost of living to the current occupant of the White House. War, tariffs, indiscriminate firings of essential government employees, flip-flopping policy decisions, constant chaos, and The One Big Beautiful Bill Act certainly provided a major contribution to our financial pain. By the way, who came up with the childish name for that bill – a child?! Or, maybe someone who isn’t a child, but acts like one?!

Today, I drove my Mini Cooper S to the petrol station to replenish the contents of the fuel tank. This vehicle records outstanding fuel economy (and it’s really cute, too!) however, the high-compression gas engine requires premium petrol to perform optimally. Well, I’m not easily shocked but, the price of a gallon of said petrol ($4.70) was sobering, to say the least! Fortunately, the Mini has a rather small fuel tank consequently, I was able to apply the cost to my credit card without exceeding my credit limit!

I then proceeded to drive to the nearby Publix supermarket to pick up a few ancillary items that had been depleted. To my consternation, the total cost of the apples, bananas, grapes, and peanut butter was more akin to that of my first leisure suit! Consequently, I immediately completed an employment application for a position applying those annoying stickers to the produce!

Upon returning home, my wife asked me how it went. I showed her the credit card receipts, at which time she jumped into the Mini, drove to Publix, and promptly completed an employment application for a position applying wax to the apples! She’s always had a knack for shining things!

With almost three more years remaining of this presidency from hell, I can only imagine our financial pain increasing exponentially. Therefore, we have taken in several boarders from Quebec to help alleviate the pain of this totally unnecessary financial fiasco. However, our tenants have been advised that they can’t pay us in loonies and must provide us with a weekly ration of crapes and squeaky cheese!