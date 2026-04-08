Ginette Anfousse – L’eau rêvée

Après plusieurs années dans le domaine de l’édition jeunesse comme auteure-illustratrice de nombreux albums et romans, dont la célèbre série Jiji et Pichou, Ginette Anfousse revient à ses premières amours: la peinture. Depuis une décennie, elle travaille la gouache et l’acrylique dans différents formats et sur différents supports, motivée par le thème de l’eau. Elle parle de l’eau, des ruisseaux, des rivières et des lacs. De l’eau des marécages. De l’eau verte, de l’eau noire. De l’eau qui coule, ruisselle, se fige et devient glace. L’eau habitée, l’eau habitable. L’eau usée, fatiguée, l’eau qui s’épuise malgré les demoiselles qui dansent leur insouciance à la surface.

Ginette Anfousse dit encore que son travail n’est ni abstrait ni concret. Il s’explique par le contact intime avec cet élément depuis son enfance. Tout n’est pas dit dans son travail: il suppose, il propose. Il commence dans sa tête et continue, elle le souhaite, dans le regard de l’autre. Bref, elle dessine l’eau qui la fait rêver.

L’exposition se tiendra du 1er au 24 mai 2026. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 16h

Place des Citoyens, au 999, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai de 14h à 17h.

Lectrices, lecteurs: si, par bonheur, vous avez connu Ginette Anfousse au cours des quatre-vingts dernières années, sachez qu’elle sera ravie de vous revoir à son exposition du 2 mai 2026 à Sainte-Adèle. Pour prendre contact directement avec elle : ginetteanfousse@hotmail.com.

Bio

Née à Montréal, Ginette Anfousse a étudié à l’École des Beaux-arts, travaillé comme conceptrice visuelle à Télé-Québec, pratiqué la gravure à l’Atelier Graff et à l’Atelier de l’île à Val-David, écrit et illustré des dizaines d’albums et romans pour les jeunes. Elle est lauréate de trois prix du Conseil des arts du Canada, du prix Québec-Wallonie-Bruxelles, du prix Christie et du prix Fleury-Mesplet. Membre des jurys pour les prix du Gouverneur général du Canada, pour les bourses du Conseil des arts du Canada et pour celles du ministère des Affaires culturelles du Québec, elle fut conseillère à l’UNEQ pour les rencontres d’écrivains et d’illustrateurs dans les écoles du Québec.