Le jardin collectif de Cultiver Val-David

COMMUNIQUÉ – Cultiver Val-David met en lumière un modèle inspirant de jardin collectif

La coopérative de solidarité Cultiver Val-David présente un projet structurant d’agriculture de proximité qui prend racine au parc du secteur du lac Paquin à Val-David: un jardin collectif conçu et accompagné par l’expertise de Croque Paysage.

Dans un contexte d’insécurité alimentaire où l’autonomie alimentaire, la résilience des communautés et la santé globale occupent une place grandissante, ce projet démontre concrètement comment une approche innovante du jardinage peut transformer un simple espace vert en levier à la fois social, éducatif et nourricier.

Un modèle collectif porteur

Contrairement aux jardins communautaires traditionnels, où chaque participant cultive sa propre parcelle, le jardin collectif repose sur une vision collaborative: l’ensemble du jardin est cultivé en groupe.

Chaque semaine, une vingtaine de participants se réunissent pour:

entretenir les cultures

apprendre ensemble

partager équitablement les récoltes

Encadrés par l’expertise professionnelle de Croque Paysage, les participants développent des compétences concrètes en jardinage tout en tissant des liens forts avec leur communauté de quartier.

« Au-delà de l’apprentissage et des légumes récoltés, j’apprécie énormément les liens qui se sont tissés entre voisins. Ce sont des gens magnifiques que je n’aurais pas pris le temps de côtoyer sans ce projet. » — Gloria Ramia

Une expertise locale au service du vivant et des gens

Le projet a été conceptualisé par Croque Paysage, entreprise locale spécialisée en aménagement comestible et en accompagnement vers l’autonomie alimentaire.

L’approche comprend:

la planification complète du site (espaces de vie, zones potagères, plantations de vivaces comestibles)

la planification des cultures et des rotations

la production de plants biologiques

la fourniture de semences et de matériel adapté

une animation hebdomadaire auprès des participants

Chaque semaine, les membres observent l’évolution du jardin, apprennent de bonnes pratiques et réalisent les tâches nécessaires. Cette approche favorise une implication accessible à tous, peu importe l’expérience ou les capacités physiques.

«Sous la gouverne de Claudine de Croque Paysage, experte hors pair et conseillère chevronnée, nous avons progressé en toute confiance lors de cette saison.» — Paul Blais

Des jardins durables, productifs et accessibles

Grâce aux méthodes utilisées — sans travail du sol, avec des cultures diversifiées et écologiques — le jardin devient à la fois productif et facile d’entretien.

Il répond aux besoins hebdomadaires en légumes des participants

Il peut générer des surplus à partager

Il permet de redécouvrir la saisonnalité et la diversité des cultures possibles

«La production abondante de légumes a rendu cette expérience encore plus gratifiante. J’ai encore des réserves de l’an dernier!» — Martin Groulx

Un impact concret pour la communauté

Rendu possible grâce à la contribution principale de Croque Paysage et à un financement municipal, ce projet contribue à:

renforcer l’autonomie alimentaire locale

améliorer la santé et le bien-être des participants

créer des liens intergénérationnels

favoriser l’engagement citoyen

sensibiliser à l’environnement et à la sécurité alimentaire

Ce modèle est adaptable à divers milieux: parc de quartier, centre pour aînés, terrain commun de développement immobilier, entreprises, écoles, etc.

Vers l’autonomie collective

Après l’implantation avec les membres jardiniers et une première année de coordination clé en main, les participants sont formés par Croque Paysage sur une vision de deux ans pour:

produire leurs propres semis

gérer l’arrosage selon les besoins

organiser la gestion globale du jardin

Ce transfert de connaissances est essentiel pour développer une autonomie durable, où chacun contribue activement au bien commun et à rendre l’activité rentable.

À propos de Cultiver Val-David

Cultiver Val-David est une coopérative de solidarité engagée dans le développement de projets agricoles collectifs favorisant la participation citoyenne, l’éducation et la sécurité alimentaire.

Cultiver Val-David: cultivervaldavid.org / Croque Paysage: Jardins Collectifs





