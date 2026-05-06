François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

La Banque alimentaire de Sainte-Agathe-des-Monts offre bon an mal an de la nourriture à plus d’une centaine de familles. Chaque semaine. Je vous parle de celle de Sainte-Agathe, mais il en existe des semblables dans les agglomérations autour: Val-David, Val-des-Lacs, Sainte-Adèle… avec des vocations similaires.

J’ai le grand plaisir d’y faire une contribution les mercredis. C’est la journée où on reçoit des denrées par camion provenant de Moisson Laurentides, principalement, mais aussi de donateurs récurrents comme le IGA local, pour distribution le lendemain aux familles.

Il y a donc là deux jours intenses de travail d’une quinzaine de bénévoles en tout pour recevoir les denrées, les entreposer aux températures requises et les mettre en étalages pour la distribution du jeudi.

Ces deux journées sont habilement supervisées par Claude Joly, un solide gaillard qui joue simultanément les rôles de directeur général, responsable de la logistique, manutentionnaire, responsable des ressources humaines (RH)… et j’en passe!

Pour assurer le service hebdomadaire d’une fourniture équilibrée de denrées aux familles, il faut au départ un chef d’orchestre qui va faire la jonction entre ce qui est reçu et ce qui peut être distribué dans la semaine sans compromettre la réserve nécessaire aux opérations. C’est que les victuailles envoyées par les donateurs varient passablement d’une semaine à l’autre. Claude assure le délicat équilibre entre les arrivages… et achète au dernier moment des items essentiels pour pallier les carences ponctuelles en produits laitiers, viandes ou fruits et légumes…

Son horaire de travail est plutôt intense: les deux jours d’opérations des mercredis et jeudis débutent aux aurores… bien avant l’arrivée des autres bénévoles*. C’est fou, la manutention qu’une telle entreprise communautaire peut requérir. Vous devriez d’ailleurs voir les dimensions impressionnantes du réfrigérateur… et du congélateur. On y loge au besoin des palettes complètes!

Les opérations hebdomadaires sont assurées exclusivement par des bénévoles, principalement des gens retraités. Or, ceux-ci voyagent, s’absentent occasionnellement pour des raisons de santé ou pour s’occuper de leurs petits-enfants… ce qui complique la vie du gestionnaire des RH… toujours Claude. Je mets l’accent ici sur les activités intenses des mercredis et jeudis, mais les responsabilités de Claude excèdent amplement ces deux journées de la semaine.

Au bénéfice des gens qui ignorent tout de la Banque alimentaire, je peux vous assurer que ses bénéficiaires font tous l’objet d’une vérification serrée de leur situation économique. Un client de l’organisation, c’est un individu ou une famille qui en a clairement besoin. Les denrées distribuées ici sont toutes de bonne qualité. Je me plais à affirmer que tout ce qui est mis à la disposition des bénéficiaires, je l’apporterais chez moi sans aucune retenue.

Parallèlement à la distribution du jeudi, une trentaine de boîtes sont remplies pour livraison aux foyers des gens qui ne peuvent se déplacer. D’autres bénévoles en voiture assurent ce service.

Quel est le lien entre la Banque alimentaire et le sport, thème récurrent de cette page dans le Ski-se-Dit? Essentiellement l’effort requis par la manutention des caisses de denrées! La décharge du camion de livraison en fin d’après-midi les mercredis est une période assez physique! Bref, c’est un peu comme on le fait chez soi en revenant avec les emplettes, mais en cent fois plus gros!

Je ne peux parler de la Banque alimentaire de Sainte-Agathe sans mentionner les contributions essentielles au cours des ans de la fondatrice, Madame Françoise Garand, de Gaétan Châteauneuf, actuel président du conseil, du couple Christiane Sauvageau/Jean-Raymond Dufresne, sans oublier Nicole Charette, conjointe de Claude. Les valeurs d’altruisme et de dévouement de toute l’équipe méritent d’être soulignées!