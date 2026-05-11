Le Théâtre Entre Amis présente: L’Éventail de Carlo Goldoni

La troupe Théâtre Entre Amis est fière de présenter sa toute

nouvelle production: L’Éventail, de Carlo Goldoni, qui sera à l’affiche les 4, 5, 6 et 7 juin au Théâtre du Marais de Val-Morin.

Après une œuvre intense et bouleversante comme Incendies, la troupe prend un virage assumé vers la légèreté, le rire et le plaisir du jeu. L’Éventail, c’est une mécanique comique

brillante, un enchaînement de quiproquos savoureux, des personnages colorés… et un rythme endiablé qui ne laisse aucun répit.

Portée par une équipe de création majoritairement féminine, cette production met en lumière une force artistique vive et assumée.

Martine Bouchard signe la production, Kim Yasmin, à sa toute première mise en scène, insuffle une énergie contagieuse et un regard audacieux sur cette œuvre classique.

Jacinthe Rondeau conçoit des costumes riches et évocateurs, Maxine Saudan apporte finesse et éclat au maquillage, et Virginie Rochon veille à la régie avec précision et sens du détail.

Le tout est chapeauté par l’expérience d’Étienne Boivin, président et cofondateur de la troupe, dont le regard rassembleur accompagne cette nouvelle création.

Sur scène comme en coulisses, tout est en place pour créer un univers aussi foisonnant que ludique: décors imposants, personnages éclatants, fous rires en répétition… et ce

plaisir palpable de jouer ensemble qui traverse chaque moment du spectacle.

Deux nominations au Gala des Arlequins 2026

C’est dans cet esprit de collectif que Théâtre Entre Amis accueille également avec fierté deux nominations au Gala des Arlequins 2026 de la Fédération québécoise du théâtre amateur, pour sa production Incendies présentée l’an dernier :

Arlequin – Meilleurs costumes

Jacinthe Rondeau, pour la production Incendies

Arlequin – Courte apparition

Marko Bolduc, pour le rôle de Nihad Harmanni dans Incendies

Parmi plus d’une centaine de soumissions à travers le Québec, ces nominations viennent souligner une partie du travail accompli.

Mais Incendies, c’était avant tout une œuvre portée par un collectif fort. Une mise en scène rigoureuse et habitée de Carle Guité, des interprètes profondément engagés, une équipe

soudée qui a tout donné.

À propos de la troupe

Depuis plus de 15 ans, Théâtre Entre Amis crée des productions portées par la rigueur, la passion et le plaisir de faire du théâtre ensemble. Avec près d’une vingtaine de productions, plus de 60 représentations et des milliers de spectateurs, la troupe poursuit

sa mission: offrir des œuvres marquantes, accessibles et profondément humaines.

Représentations

4, 5, 6 et 7 juin 2026

Théâtre du Marais, Val-Morin

Billets en vente :

https://theatredumarais.com/spectacle/theatre-entre-amis-juin-2026/