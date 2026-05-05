Lutte contre l’itinérance – La HUTTE ouvrira une maison à Sainte-Agathe-des-Monts

La HUTTE, chef de file en matière de services d’hébergement et de réinsertion sociale dans les Laurentides et Lanaudière, franchit une étape historique: l’organisme annonce officiellement l’ouverture prochaine de La HUTTE du nord des Laurentides, sa quatrième installation d’envergure, située au cœur de la MRC des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts. Avec ce nouveau projet, La HUTTE renforce sa capacité à agir dans la lutte à l’itinérance en offrant des leviers concrets pour permettre aux personnes vulnérables de sortir de la rue de façon durable.

Un modèle éprouvé et innovant

Le futur site proposera une réponse graduée et complète permettant d’accueillir 40 personnes en hébergement: un volet d’hébergement de transition et d’urgence de 28 places, et 12 appartements studios avec services de soutien et accompagnement. Le projet permettra aussi les services de halte chaleur et des services d’accompagnement pour faciliter le maintien en logement. La HUTTE offrira aussi le soutien à

l’entourage (amis et membres de la famille) des personnes en situation d’itinérance.

L’un des piliers de ce projet est la création d’unités dédiées aux jeunes adultes quittant les services de protection de la jeunesse (DPJ). «Nous avons conçu cet établissement en nous appuyant sur les succès tangibles obtenus dans nos autres installations. Nous avons vu l’efficacité de nos chambres de transition et appartements avec soutien pour stabiliser les trajectoires de vie. Aujourd’hui, nous transférons ce savoir-faire et cette expertise « de l’intérieur » pour répondre à la crise qui frappe le nord de notre territoire», affirme François Savoie, directeur général de La HUTTE.

Répondre à l’urgence régionale

Déjà présente à Terrebonne, Joliette et Saint-Jérôme, La HUTTE constitue un pilier en matière d’hébergement et de réinsertion sociale dans les régions des Laurentides et de Lanaudière. Le futur établissement situé à Sainte-Agathe-des-Monts répondra à des besoins urgents dans une région qui fait face à une pénurie critique de logements abordables. les données préliminaires du dénombrement de 2025 du gouvernement du Québec confirment l’ampleur de la crise: l’itinérance dans les Laurentides a bondi de 73,3% au cours des trois dernières années. Avec 289 résidents vivant actuellement à l’extérieur sur ce territoire, l’ajout de nouvelles places d’hébergement est une nécessité absolue et immédiate.

Ce jalon s’inscrit dans une phase de croissance sans précédent pour l’organisme. Avec le début imminent de la construction de 60 nouveaux logements subventionnés à Saint-Jérôme ce printemps, La HUTTE offrira un total de 330 unités une fois le site de Sainte-Agathe complété. Cette expansion consolide également le rôle de La HUTTE comme moteur économique régional, l’organisme prévoyant de dépasser le cap des 150 employés.

«La lutte contre l’itinérance est une priorité pour notre gouvernement. Je suis très heureux de pouvoir compter sur des partenaires engagés comme La HUTTE. Cette nouvelle installation permettra d’offrir un soutien concret aux personnes en situation d’itinérance dans les Laurentides, tout en agissant en prévention, notamment auprès des jeunes qui quittent la protection de la jeunesse. Des projets comme celui-ci font une réelle

différence: ils renforcent le continuum de services, de l’hébergement d’urgence jusqu’au logement avec accompagnement, un levier essentiel pour prévenir et réduire durablement l’itinérance.»

Lionel Carmant, Ministre responsable des Services sociaux et de la lutte contre l’itinérance

«Il s’agit d’un projet régional, soutenu par l’ensemble des 20 villes et municipalité de la MRC des Laurentides, qui répond à un besoin bien réel pour les personnes les plus vulnérables de notre territoire. L’acquisition d’un terrain à Sainte‑Agathe‑des‑Monts témoigne de l’engagement et de l’investissement concrets que nous prenons afin d’assurer une prise en charge humaine, concertée et durable des personnes en situation

d’itinérance sur l’ensemble de la MRC des Laurentides.»

Marc L’Heureux, Préfet de la MRC des Laurentides

«C’est avec une grande fierté que je souligne l’arrivée de La Hutte dans notre milieu. À titre de maire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, il me fait sincèrement plaisir de voir se concrétiser ce projet qui démontre, qu’ensemble nous pouvons agir concrètement pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Offrir un lieu sécuritaire, humain et respectueux, c’est reconnaître la dignité de chaque personne et affirmer notre volonté collective de ne laisser personne derrière. Nous reconnaissons le rôle essentiel et précieux de la mission de la Hutte qui vise la réinsertion sociale des personnes en

situation d’itinérance par l’accompagnement soutenu. La Ville s’implique activement dans ce projet et est fière d’être partenaire, aux côtés de la MRC des Laurentides, du CISSS des Laurentides et de nombreux acteurs du milieu communautaire. Cette collaboration est essentielle, puisque La Hutte dépasse largement les frontières de notre ville.»

Frédéric Broué, Maire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

«La réalisation de ce projet est avant tout le fruit d’un travail de collaboration remarquable avec La HUTTE, dont l’engagement sans faille nous permet d’offrir une réponse durable et adaptée aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité dans les Laurentides. En unissant nos forces et nos savoir-faire, nous bâtissons un filet de sécurité essentiel au sein de notre communauté. C’est une fierté de mettre en place,

ensemble, des soins et services de qualité qui constituent une solution pérenne pour lutter contre l’itinérance dans notre région.»

Julie Delaney, Présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

«Je suis particulièrement fière de voir se concrétiser le projet de La HUTTE du Nord des Laurentides, ici, à Sainte-Agathe-des-Monts, un des pôles de la circonscription de Bertrand. La Hutte du Nord illustre avec justesse ce que nous sommes capables d’accomplir lorsque nous travaillons ensemble. J’ai le privilège d’avoir co-initié le mouvement et de suivre de près cette démarche qui rassemble La HUTTE, la MRC des Laurentides, la

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la MRC des Pays-d’en-Haut, le CISSS des Laurentides, la Sûreté du Québec ainsi que de nombreux partenaires engagés, unis autour d’un objectif commun. Le résultat présenté l’est en fonction de notre réalité – territoire, services, besoins, disponibilités budgétaires. Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des partenaires pour leur engagement et leur volonté d’efficacité collective. Bien plus qu’une infrastructure pérenne, un lieu de travail stimulant et un milieu de vie adapté, La Hutte du Nord est un legs qui démontre notre capacité à générer un impact réel et structurant pour cet enjeu sociétal sur notre territoire.»

France-Élaine Duranceau, Députée de Bertrand, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État, Présidente du Conseil du Trésor, Ministre de la Cybersécurité et du Numérique