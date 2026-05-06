Santé et beauté – Bronzer sans brûler ni vieillir prématurément

Produits solaires vs soins solaires (1re partie)

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Indispensable à la vie, et plus particulièrement à la synthèse de la vitamine D et à la bonne humeur, le soleil peut également s’avérer dangereux pour la peau. Même à très faibles doses, les rayons UV provoquent des phénomènes irréversibles et causent de nombreux dommages à notre peau en augmentant la libération des radicaux libres, nocifs pour nos cellules. Une dose excessive de ces rayons provoque les coups de soleil. Plus préoccupant encore, ils endommagent les molécules d’ADN (le centre de communication de chacune de nos cellules), accélèrent le vieillissement prématuré (apparition des rides, perte de fermeté, taches pigmentaires) et augmentent le risque de développer un cancer de la peau.

Les derniers travaux scientifiques ont grandement ajouté à ce que nous savions déjà sur l’exposition solaire. Il est maintenant prouvé qu’il n’y a pas seulement les UVA (à l’origine des rides et autres signes du vieillissement) et les UVB (responsables des coups de soleil) qui ont des effets négatifs sur notre peau. Les rayons infrarouges, aussi appelés rayons IR, jouent aussi un rôle déterminant dans l’accentuation du phénomène de vieillissement, car ils pénètrent encore plus profondément que les UVB: 65% des IR atteignent le derme. Ils détruisent le collagène, causant plus de rides en accélérant le processus de vieillissement prématuré.

D’où l’importance de choisir des soins écrans solaires à large spectre pour prévenir le vieillissement cutané. Étant un médicament en vente libre pour prévenir le cancer de la peau, ils doivent satisfaire aux exigences définies par la Loi sur les aliments et drogues du Canada avant de pouvoir être importés, faire l’objet de publicité ou être commercialisés. Voilà ce que vous devez retrouver et rechercher sur l’emballage des produits solaires vendus au Canada:

– Les ingrédients médicinaux avec leurs pourcentages

– La date d’expiration et le numéro du lot

– Le DIN (numéro d’identification de médicament) ou PSN (numéro de produit naturel)

– La liste des ingrédients non médicinaux

C’est ici que les ingrédients de l’émulsion prennent toute leur importance; il faut privilégier des actifs anti-oxydants, qui préviennent le photovieillissement. Ceci explique notamment les différences de prix entre un produit solaire et un soin solaire. Les deux vont offrir une protection contre les UV, par contre, le soin solaire, en raison de sa composition, sera beaucoup plus protecteur contre les UV et les IR, plus puissant pour prévenir le vieillissement prématuré.

Voici des ingrédients à privilégier:

– Venuceane: micro-organisme marin issu de la fermentation, anti-oxydant, anti-âge et photoprotecteur. Il protège efficacement l’ADN des cellules contre les dommages des UV et des IR, renforce la barrière cutanée, augmente l’hydratation tout en étant plus performant à la chaleur, ce qui est idéal dans les crèmes solaires;

– Ectoïne: acide aminé qui renforce la barrière cutanée, hydrate, réduit l’inflammation, protège contre les UV, la pollution et la lumière bleue des écrans;

– Tyr-Excel: accélérateur et intensificateur de bronzage, il stimule la production de mélanine (pigment naturel et protecteur produit par notre organisme qui assure le bronzage), tout en réparant la barrière cutanée, hydratant et protégeant la peau contre le dessèchement solaire;

– Complexe Cell’Défense: complexe photoréactif intelligent composé d’activateur de bronzage, de protection UVA, UVB et IR, qui s’adapte à l’intensité du soleil grâce à des mini-boucliers qui se déploient en fonction de l’ensoleillement. Plus intense est le soleil, plus forte est la protection;

– Extrait de jasmin: hydratant et apaisant.

Bon début d’été!

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Références: Santé Canada, Crescita Thérapeutiques, Société canadienne du cancer