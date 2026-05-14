Sélection du Guide Michelin Québec dans les Laurentides

Un Bib Gourmand et quatre tables des Laurentides recommandées par le Guide MICHELIN

COMMUNIQUÉ – Tourisme Laurentides accueille avec une immense fierté la parution de la deuxième sélection du Guide MICHELIN Québec, qui confirme l’essor de la scène gastronomique régionale avec l’obtention d’un Bib Gourmand et l’ajout de deux restaurants recommandés dans les Laurentides.

Cette reconnaissance prestigieuse positionne la région comme une destination gourmande incontournable au Québec, portée par des chefs visionnaires, des artisans passionnés et une identité culinaire en pleine effervescence.

Les établissements honorés dans les Laurentides sont :

Baumier — Piedmont

Bib Gourmand | Nouvelle distinction

Nichée au cœur de Piedmont, cette adresse chaleureuse séduit par sa cuisine raffinée, accessible et profondément ancrée dans le terroir québécois. Le Bib Gourmand récompense les établissements offrant une expérience culinaire d’exception à prix modéré, une reconnaissance qui témoigne du remarquable équilibre entre créativité, qualité et convivialité proposé par Baumier.

Asteur — Boisbriand

Restaurant recommandé | Nouvelle distinction

Avec son approche contemporaine et son atmosphère vibrante, Asteur propose une cuisine actuelle inspirée des saveurs locales et des tendances internationales. Cette première recommandation du Guide MICHELIN souligne le dynamisme de cette table qui s’impose rapidement sur la scène gastronomique québécoise.

Loiseau d’à Côté — Saint-Sauveur

Restaurant recommandé | Nouvelle distinction

Adresse intimiste et créative, Loiseau d’à Côté charme par sa cuisine soignée, son accueil chaleureux et son interprétation moderne du terroir. Cette reconnaissance confirme la réputation grandissante de Saint-Sauveur comme destination gourmande des Laurentides.

Le Géraldine — Saint-Eustache

Restaurant recommandé en 2025

Le Géraldine continue de rayonner grâce à une proposition élégante qui marie techniques classiques et touches contemporaines. Reconnue pour son raffinement et son expérience distinctive, cette table s’impose comme une référence gastronomique incontournable dans la région.

sEb L’Artisan Culinaire — Mont-Tremblant

Restaurant recommandé en 2025

Institution prisée des épicuriens, sEb L’Artisan Culinaire se distingue par la vision créative du chef propriétaire, Sébastien Houle, et par une cuisine généreuse mettant en valeur les produits du terroir québécois avec finesse et authenticité.

«Ces distinctions représentent une reconnaissance pour les artisans qui façonnent notre identité par l’entremise de leur offre gourmande exceptionnelle. Elles témoignent non seulement du talent de nos chefs et restaurateurs, mais aussi de la qualité de notre terroir et de l’expérience unique que l’on retrouve dans les Laurentides», souligne Martin Lacelle, directeur général de Tourisme Laurentides.

Avec ses producteurs passionnés, ses tables innovantes, ses marchés locaux et ses expériences gourmandes distinctives, la région des Laurentides confirme son statut de destination incontournable pour les amateurs de gastronomie et les voyageurs en quête d’authenticité.

Source : Tourisme Laurentides

Mélanie Poirier, Gestionnaire médias, melanie.poirier@laurentides.com | 450 275-2568, laurentides.com





