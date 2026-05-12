Un spectacle-bénéfice pour L’Ombre-Elle

Ensemble pour L’Ombre-Elle

Un spectacle-bénéfice porteur d’espoir et de solidarité

COMMUNIQUÉ — L’organisme L’Ombre-Elle, maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, est fier d’annoncer la tenue du spectacle-bénéfice Ensemble pour L’Ombre-Elle, qui aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 20h, au Théâtre Le Patriote.

Une soirée artistique au service d’une cause essentielle

Réunissant des artistes de talent et profondément engagés, cette soirée promet d’être riche en émotions, en musique et en humanité. Sous la direction musicale de René Dupéré, célèbre pour avoir été le compositeur principal du Cirque du Soleil durant sa première décennie, le spectacle mettra en lumière des performances uniques, portées notamment par Francesca Gagnon la voix d’Alegria, Joyce Gagnon et plusieurs musiciens invités.

Au-delà de la scène, cet événement se veut un moment de mobilisation collective, où la musique devient un levier pour soutenir une cause sociale urgente.

Une cause qui nous concerne tous

Depuis plus de 40 ans, L’Ombre-Elle offre un lieu sécuritaire et un accompagnement aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Les fonds amassés lors de cette soirée contribueront directement à soutenir les services d’hébergement et d’accompagnement et offrir un milieu de vie stable et sécurisant aux femmes et à leurs enfants.

Un appel à la solidarité

«Ce spectacle est bien plus qu’un événement culturel. C’est un geste concret pour soutenir des femmes et des enfants dans un moment charnière de leur vie. Chaque billet acheté est une contribution directe à leur sécurité, à leur dignité et à leur avenir.»

– Luisa de la Cruz, Directrice générale, L’Ombre-Elle

Lieu : Théâtre Le Patriote

Date : Mercredi 17 juin 2026

Heure : 20 h

Billetterie : https://theatrepatriote.com/spectacle/lombre-elle

Source et informations

L’Ombre-Elle, Luisa de la Cruz

819-326-2235

dg@lombrelle.qc.ca