Bronzer sans brûler ni vieillir prématurément: Produits solaires vs soins solaires (2e partie)

Santé et beauté :

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Comment choisir le bon FPS?

Recherchez un soin solaire avec un écran minéral en premier lieu, soit le dioxyde de titane ou l’oxyde de zinc. Ils réfléchissent la lumière en se déposant à la surface de votre peau, et ce sont des actifs de protection à large spectre qui protègent efficacement contre les UVA, les UVB et les infrarouges (IR). Il ne faut pas essayer de les faire pénétrer dans la peau car ce sont des poudres micronisées. De plus en plus, les textures de ces produits solaires s’améliorent, minimisant l’effet blanchâtre après l’application. Ils sont fortement recommandés pour les peaux sensibles et la peau des enfants.

Le FPS apparaissant sur les produits solaires correspond aux UVB seulement; il n’y a pas de concertation et d’uniformité pour les UVA et les IR, même si ce sont les rayonnements qui causent les cancers cutanés et le vieillissement prématuré. Vous devez donc choisir des FPS à large spectre, qui garantiront que les produits solaires vous protègent efficacement contre les UVA, les UVB et les IR. Le minimum autorisé au Canada comme facteur de protection solaire est un FPS15.

Un FPS 15 bloque en moyenne 93 % des UVB

Un FPS 30 bloque en moyenne 97 % des UVB

Un FPS 60 bloque en moyenne 98 % des UVB

Un FPS 70 bloque en moyenne 98,3 % des UVB

Notez que la différence entre un FPS 30 et un FPS 60 est de 1% seulement, le sentiment de fausse protection en raison du FPS élevé sera de ne pas réappliquer votre soin solaire aux 2 heures. N’oubliez pas que les dommages causés à l’ADN de nos cellules ont lieu dès les premières minutes d’exposition. Donc, dès qu’on met le nez dehors, on applique le soin solaire! Aucun solaire ne bloque les UV en totalité et on n’utilise jamais trop de soins solaires pour bien se protéger.

Respect de l’environnement

J’aimerais vous apporter ma réflexion environnementale par rapport aux solaires. Chaque année, 25 000 tonnes d’actifs chimiques issus des produits solaires sont déversées dans les océans et dégradent les récifs coralliens. Il est essentiel de choisir des produits solaires ayant un impact limité sur l’environnement en privilégiant des formules sans talc et sans filtres chimiques. Certains sites de plongée, parcs naturels et plages interdisent les produits solaires non biodégradables pour la protection des coraux et du milieu marin. On retrouve parmi ces destinations les îles Palaos, la Thaïlande, le Mexique (Cozumel), certains États et lieux des États-Unis (Hawaï, Malibu, Key West et Miami), l’Équateur, le Costa Rica ainsi que plusieurs îles et archipels (Aruba, Bonaire). Évitons l’oxybenzone, le benzophénone, l’octocrylène, l’octinoxate, le butylparaben et le 4-methylbenzylidene camphor, qui sont tous des composés et filtres chimiques.

Recherchez les logos « Respecte les coraux » comme celui-ci:

Je souhaite que ces informations vous aident à faire de meilleurs choix. N’hésitez pas à consulter une esthéticienne pour vous guider: notre formation et notre compétence sont à votre service.

Bon début d’été!

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Références : Santé Canada

Crescita Thérapeutiques

Société canadienne du cancer