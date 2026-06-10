Coups de cœur artistiques de Marie

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

Marie-Josée Larouche

Résidente de Val-Morin | Chorégraphe en danse contemporaine, cofondatrice de Cassiopée Danse

Émile Touzin

Musicien country

Comme on dit, à Val-David, il y a beaucoup de nouveaux arrivages depuis la pandémie. Émile Touzin, artiste en musique, et sa copine, Mélyssa Lemieux, chanteuse de formation et maman d’un tout p’tit de 8 mois, se sont installés par chez nous. Ils sont bien installés dans notre merveilleux village depuis 2022. Émile transporte dans ses bagages un drum et une guitare. Il amorce son parcours de vie à Boucherville, où il est né. Il a commencé la musique à 8 ans. Autodidacte et passionné, il joue déjà dans un band à partir de 13 ans. Son apprentissage s’est fait directement dans le milieu du showbusiness, où il a vécu ses expériences sur les scènes à Montréal. Maintenant, à 27 ans, il écrit des textes inspirés d’anecdotes vécus, crée des mélodies à la guitare acoustique et partage par la suite tout ça avec Patrick Bourdon, complice et collaborateur de la formation de Spagatt! Ce groupe s’est imposé rapidement sur la scène country montréalaise. Je les ai découverts en spectacle au Mouton noir et par la suite à Montréal aux Francouvertes! Ce qui n’était au départ que des jams du vendredi soir s’est transformé en un projet sérieux, porté par l’énergie brute de la formation dirigée par Émile et par l’accueil enthousiaste du public lors de leurs débuts au Quai des Brumes. Émile Touzin offre à ses fidèles et à qui le veut bien des notes de pedal steel, très accrocheurs, des mélodies qui débarrent les genoux et des textes francs, oscillant entre les amours déchus, les last call, la route et les passes de cash. Leurs influences, de Willie Nelson à Emylou Harris en passant Stephen Faulkner, teintent leur signature Country America à la fois classique et actuelle. En 2026, son groupe passe en deuxième vitesse en sortant son premier EP Perte totale et en participant à la 30e édition des Francouvertes! Une belle découverte!!! Et une présence assumée par ses choix artistiques bien relevés 😉

Contact: 514-831-7930, spaghattorchestre@gmail.com, Instagram @spaghatt, linktr.ee-spaghatt

Elaine Frigon

Photographe-Vidéaste

Une grande curiosité intellectuelle, une lignée de fibre artistique lui a été transmise par sa famille et sa grand-mère, avec qui elle dessinait des animaux de la ferme dès son jeune âge. Son père lui a transmis sa passion pour la lecture, les journaux et les bibliothèques. Sa mère a été pour elle une femme de carrière inspirante qui défrichait le chemin de l’éducation au cégep. Elaine Frigon a pour sa part étudié en architecture et les arts visuels au Québec dans les années 80, puis s’est spécialisée en arts médiatiques à UC-Davis et au San Francisco Art Institute, en Californie. Influencée par ses études en architecture, elle a développé des œuvres axées sur les liens qui unissent le contexte environnant aux individus. Depuis presque quarante ans, elle tisse ainsi des liaisons sensibles entre des personnes, des époques et des lieux. Sa plus récente œuvre in situ, La fuite des mariées, est présentée dans la forêt publique à Saint-Adolphe-d’Howard, derrière le lieu de résidence de création La Montagnarde. Une forêt sublime qui est juste à côté de chez elle, où, après sa retraite d’enseignement au cégep en art, elle s’est réfugiée avec son conjoint, son complice de vie et de création. Le désir de créer est toujours vivant en elle et elle entretient une grande sensibilité envers ce que les femmes ont vécu à travers les différentes époques. Ce qui se révèle en elle, dans cette forêt paisible, c’est un lieu de guérison. Elle s’intéresse aux interactions entre l’intime et le sociétal, entre l’individu et son environnement, transformé. Son processus de création vise à nous réconcilier avec notre part d’humanité. Elle habille les arbres dans la forêt, forgeant des récits jouant avec la présence et l’absence de l’humain. Une forme d’animisme l’habite lors du processus où chaque arbre reçoit le costume qui lui convient et le métamorphose en quelqu’un. Les habits renferment l’histoire de personnes qui les ont portés et le lieu où elle les installe dicte la mise en scène. La suite du projet se vivra dans une installation photographique et cinématographique inspirée de l’histoire vécue de 13 femmes, à travers la ligne du temps, entre la vie et la mort, avec la présence et l’absence, incarnant aussi leur beauté, leurs voix, leurs visages et leurs états d’âme… Un film d’art est en processus de création en collaboration avec Cathy Kennedy (audio-compositrice), Des femmes qui chantent et qui racontent… Donner une voix aux personnages improbables, mi-femmes, mi-arbres, habillés de robes de mariée, suivre leur processus de reconstruction au fil des saisons. (Il y a eu 13 femmes assassinées en contexte conjugal en 2024, a-t-elle appris après la réalisation.) Présentation de l’œuvre et suite du processus de création de La fuite des mariées aux Journées de la culture à La Montagnarde, Saint-Adolphe-d’Howard, 26-27 septembre 2026, Atsa, Quand l’art passe à l’Action, 514-844-9830, www.atsa.qc.ca-la-montagnarde, elainefrigon.com, vimeo.com-frigon, FB El Frigon.

Mathieu Lippé

Conteur-Poète-Chanteur

Mathieu explore de nouveaux horizons musicaux. L’artiste polyvalent, qui reçoit toujours le soutien de ses parents, s’aventure vers une sonorité plus proche du rap et de la nouvelle chanson française à texte que j’aime beaucoup. Mathieu exerce le métier d’artiste depuis plus de 25 ans. Originaire de Kamouraska, il s’intéresse d’abord à la guitare. Avec une amie qui partage sa même passion, ils explorent différents univers musicaux. Il réalise son rêve après des études en littérature et devient chanteur, conteur et poète. Il a fait des spectacles dans de nombreux pays et produit trois albums (Les Amants de l’Aube, 2017). Il a remporté le Festival international de la chanson de Granby en 2011, et il a obtenu la médaille d’or aux VIes Jeux de la Francophonie à Beyrouth en 2009 et la deuxième place à la coupe du monde de poésie à Paris en 2008. Bachelier en Études françaises incluant une majeure en littérature et un certificat en musique à l’Université de Sherbrooke, Mathieu Lippé a toujours su mener, en parallèle de sa carrière artistique, une étude et une pratique spirituelle axées sur l’humanisme. En plus d’avoir participé au stage d’écriture avec Gilles Vigneault à Natashquan, il a fait les premières parties de Francis Cabrel, Lynda Lemay et Anne Sylvestre. Il a écrit des chansons pour de nombreux artistes tels que Fred Pellerin, Im, Brigitte Boisjoli, L’isle (Ariane Brunet), Amylie, Célestre Lévis, Stéphanie Bédard et Éli Rose. Mathieu combine les éléments de sa passion pour l’art et le développement de l’être en offrant des conférences, cours, ateliers et retraites à travers différentes collaborations et par le projet Être Ici : Inspiration-Création-Initiative. Il a aussi créé un corpus de formation d’écriture créative en ligne. Il prépare actuellement son nouvel album et vient de sortir 3 nouveaux extraits (Entre nos mains, Je reviens dans ma force, La vie rêvée) et un EP (Prélude à la splendeur). C’est depuis 2011 qu’il jongle entre Val-David, Montréal et ses contrats à l’étranger. www.youtube.com@mathieulippewww.facebook.com-mathieulippeofficiel

Avec son nouveau projet, La Magnificence des choses qui renaissent, il mêle avec habileté des rythmes percutants à des mélodies envoûtantes, créant ainsi un univers sonore unique et dynamique. L’artiste de la parole déploie tout son talent en alternant humour, poésie, conte, improvisation, rap, slam et chansons. Chaque performance est une explosion d’énergie créative! La passion de Mathieu pour les mots demeure au cœur de ses textes et sa musique. À travers ses textes évocateurs, il vous invite à la magnificence qui réside dans les choses éphémères, rappelant avec inspiration que, malgré les vicissitudes du temps, la beauté renaît toujours… à suivre.