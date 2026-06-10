Dans les vignes – Parfumé, fruité ou léger, mais surtout: rosé!

Nelly Allard

Conseillère en vin à la SAQ de Sainte-Adèle et résidente de Val-David

L’automne passé, avec les collègues, nous avons eu le plaisir de partager un moment avec le producteur du Domaine Sérol. Une soirée grise de novembre où, pour nous faire plaisir, la famille Sérol avait apporté du soleil en bouteille pour nous faire rêver aux jours plus cléments de juin. Seul problème, le Turbullent n’était alors pas disponible. Il aura fallu des mois pour que ce gamay rosé débarque sur nos tablettes. Quoiqu’il soit offert en quantité limitée, nous avons prévu le coup!

Robert Sérol et son fils Stéphane travaillent le gamay en côte roannaise depuis des lunes. Ils produisent des vins authentiques qui représentent à merveille ce magnifique terroir. En bouche, les bulles sont fines et délicates. Nous sommes sur les petits fruits des champs et le melon. Autre belle qualité, le Turbullent nous offre un degré d’alcool à 10,5%. Il est vrai que nous observons une tendance auprès de notre clientèle : sans nécessairement chercher des vins sans alcool, vous êtes nombreux à rechercher des vins moins capiteux. On cherche la légèreté. Et parlant de légèreté, les fraises hâtives de juin seront peut-être sur le marché et en feront l’idéal compagnon pour un dessert nappé de crème fouettée. Un couscous aux fruits secs, un Turbullent, du soleil… et voilà une autre option pour accueillir l’été!

Domaine Sérol Turbullent, mousseux rosé

Code SAQ : 14718161

24,00 $

Louise Swenson. Mais qu’est-ce?! Ou qui est-ce? En 1980, dans le Wisconsin, Elmer Swenson crée un cépage hybride de raisin blanc en l’honneur de sa femme, Louise. Reconnu pour sa forte tolérance au froid, non pas Louise, mais le raisin, il peut survivre à des températures allant jusqu’a -36°! Il est prisé dans nos contrées froides pour sa grande résistance aux maladies et le peu d’entretien qu’il nécessite. Il produit des vins floraux et miellés caractérisés par une faible acidité, cette même acidité souvent reprochée aux vins québécois. Le joli de l’histoire est que le vin que je vous présente ici est produit par l’une des rares femmes possédant un vignoble au Québec. Louise et France, un duo parfait!

J’ai découvert ce vin alors qu’une cliente me confiait son aversion envers le rosé et les vins du Québec en général. C’est quand même avec beaucoup d’humilité qu’elle s’est prêtée à l’exercice de déguster Le Mas des Patriotes Hortensias à l’aveugle avec moi. Une belle surprise, autant pour elle que pour moi. Une explosion de fruits avec une texture presque soyeuse en bouche. On y retrouve un petit côté végétal qui rappelle la rhubarbe. Encore sous le thème de la fraise, je vous suggère un ceviche de crevettes à la californienne, mais à la place des mangues, ajoutez des fraises bien fermes. Pour les chanceux qui auront mis la main sur nos têtes de violon nationales, ce sera un délice, sauté dans le beurre avec madame Swenson! Bien sûr, qui dit rosé dit apéro sous le soleil des «tropiques» de Val-David. Donc, réunissez vos amis et levez votre verre à nos deux madames créatrices de produits soucieux des terroirs dans lesquels ils s’expriment.

Le Mas des Patriotes Hortensias

Code SAQ : 12760584

22,55 $

N’hésitez pas à demander votre dégustation gratuite en succursale!

Les rosés volent la vedette dans votre SAQ de Sainte-Adèle!