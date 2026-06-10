GO, GO, GO! — Des souvenirs de Shawbridge à la bière des Laurentides

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Phil Shaw

À Prévost, certains lieux racontent beaucoup plus qu’une simple histoire commerciale. Ils racontent des souvenirs d’enfance, des générations de familles et l’évolution d’un village devenu aujourd’hui l’un des cœurs vivants des Laurentides. Pour moi, l’ancienne épicerie Dagenais fait partie de ces endroits précieux qui demeurent profondément gravés dans ma mémoire.

J’ai grandi à Shawbridge durant les années 1960 et 1970 sur la rue Shaw, dans la maison qui est aujourd’hui devenue un magasin de vélo. Le commerce le plus près était l’épicerie Dagenais, où mes parents faisaient leurs courses chaque semaine. Très souvent, ils m’y envoyaient faire de petites commissions. Pour le jeune garçon que j’étais, c’était déjà toute une aventure. À un certain moment, voulant économiser du temps et arriver plus rapidement au magasin, j’y allais parfois en vélo ou encore avec mes vieux patins à roulettes munis de deux roues à l’avant et deux roues à l’arrière. Cela me procurait déjà un merveilleux sentiment de liberté et d’indépendance.

Avec mon ami Pierre Savard, nous passions aussi des heures à jouer autour de l’épicerie. L’hiver, nous construisions des forts dans les énormes bancs de neige et, l’été, de petites cabanes de bois où notre imagination transformait chaque journée en aventure inoubliable. Ce sont des souvenirs simples, mais profondément heureux, qui témoignent d’une époque où la vie de village était chaleureuse et rapprochait les gens.

Je garde également d’excellents souvenirs de Madeleine Dagenais, la grande patronne au cœur généreux, ainsi que d’Yvon Filiatrault, employé fidèle et apprécié de toute la communauté. À cette époque, l’épicerie représentait bien plus qu’un simple commerce: c’était un véritable lieu de rencontres, de discussions et de vie communautaire.

Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoire connaît une magnifique renaissance grâce à la Brasserie Shawbridge. Fondée en 2018 et surnommée «L’Usine du bon vivant», la microbrasserie est rapidement devenue une référence québécoise grâce à ses bières artisanales, ses charcuteries, ses pizzas et ses gelatos. Ses produits sont maintenant distribués dans des épiceries à travers tout le Québec, permettant à l’esprit de Shawbridge et des Laurentides de rayonner bien au-delà de la région.

Je suis particulièrement touché qu’une bière belge ait été créée à mon nom: la Go, Go, Go, inspirée de mon amour du sport, de la nature et du ski de fond. Alors, cet été, je vous invite à faire un arrêt à la Brasserie Shawbridge afin de célébrer ensemble les beaux souvenirs, l’amitié et les magnifiques étés québécois.