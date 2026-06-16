La salle principale du centre multifonctionnel nommée Huguette Viau

Communiqué — Le conseil municipal de Val-Morin annonce que la salle principale de son nouveau centre multifonctionnel sera désignée en l’honneur de madame Huguette Viau, une citoyenne reconnue pour son grand engagement communautaire. Ce geste salue le parcours remarquable d’une femme qui demeure une figure marquante et une véritable mémoire vivante au sein de sa communauté.

Plus de cinquante ans de présence et de dévouement

Le choix de l’emplacement revêt une importance symbolique. Le nouveau centre multifonctionnel, aménagé dans les murs de l’ancienne église Saint-Norbert, occupe un espace que madame Viau a animé avec passion pendant plus de 50 ans. Enseignante auprès de plusieurs générations, organiste et directrice de la chorale, elle a fait vibrer ce bâtiment emblématique par sa musique et son dévouement, marquant ainsi l’histoire de la paroisse et de la communauté.

«Lier le nom de madame Viau à ce lieu qu’elle a tant fréquenté et animé est un hommage à la hauteur de la femme de cœur qu’elle est pour notre communauté. En raison de son apport précieux à notre histoire collective, il allait de soi que son nom soit associé de façon permanente à ce bâtiment transformé», affirme Pierre Asselin, maire de Val-Morin.

L’engagement de madame Viau s’est également manifesté par son implication au sein des Chroniques du patrimoine et à la présidence de la Société d’histoire de Val-Morin.

La cérémonie officielle de désignation de la salle Huguette Viau aura lieu lors de l’inauguration du centre multifonctionnel de Val-Morin, consolidant le lien entre la richesse historique du bâtiment et sa nouvelle vocation citoyenne.

Source: Municipalité de Val-Morin





