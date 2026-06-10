Livre à paraître – Contes, légendes et nouvelles des Laurentides APPEL À TEXTES

Les Éditions du wampum, sises à Saint-Narcisse, en Mauricie, projettent la réalisation d’un ouvrage réunissant des textes d’auteurs de la région des Laurentides. Il s’agit d’une anthologie intitulée Contes, légendes et nouvelles des Laurentides,ceci après avoir publié en 2024 et 2026 deux anthologies similaires, l’une sur la Mauricie, la seconde sur la Côte-Nord. Vous les trouverez chez de nombreux libraires indépendants, ou pouvez les commander à l’adresse de l’éditeur ou en contactant le journal Ski-se-Dit: redaction@ski-se-dit.info.

En ce qui a trait à l’anthologie sur les Laurentides, l’éditeur cherche des auteurs et auteures de la région, résidant ou y ayant séjourné. Chaque texte soumis peut avoir jusqu’à 10 pages (soit un maximum de 22 000 caractères); ils peuvent être inédits ou avoir déjà été publiés, mais actuellement libres de droits.

Le sujet doit avoir comme contexte les Laurentides ou y être lié; l’auteur publié recevra en guise de compensation financière un exemplaire de l’ouvrage. Il pourra reprendre ses droits six mois après la publication de l’anthologie. Les auteurs peuvent soumettre plus d’un texte, mais seulement deux par auteur pourront être publiés. Le date butoir pour soumettre ses textes est le 31 août 2026. Le livre sera illustré avec quelques photos et couvrira une période d’environ 150 ans, soit de 1870 à aujourd’hui.

L’éditeur prévoit publier à l’hiver 2027 aux Éditions wampum. Le journal Ski-se-Dit publiera régulièrement des informations sur ce projet qui deviendra certainement un classique non seulement dans les Laurentides mais également ailleurs au Québec, et sans doute au-delà. L’auteur et éditeur du journal Ski-se-Dit publiera deux textes dans cette anthologie.

Pour participer ou pour infos :

Philippe-Daniel Clément

Éditeur, 418 328-0189

www.editionsduwampum.com