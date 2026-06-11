Points d’intérêt culturels: À la rencontre des Premiers Peuples

Mettant en lumière des voix autochtones enracinées sur le territoire laurentien, ces activités accessibles à tous sont une occasion d’aller à la rencontre du territoire et de le vivre différemment, en s’ouvrant aux savoirs et aux récits autochtones.

Dans la continuité des initiatives amorcées à l’automne 2025, trois sites ont ouvert la voie: au Centre d’interprétation du territoire d’Amherst, une mise en perspective de la mémoire du territoire; aux Chutes-aux-Iroquois, à Labelle, une initiation à la langue Kanien’kéha; et au mont Kaaikop, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, une œuvre ancrée dans le vivant et l’expérience de la montagne. Cette démarche se poursuit avec le déploiement de nouveaux points d’intérêt (Domaine St-Bernard, Lac des Sables, Kina8at), qui viennent enrichir l’éveil aux cultures autochtones sur le territoire.

Cette nouvelle phase est une invitation à aborder le territoire autrement, dans une posture d’écoute, d’ouverture et de sensibilité à la perspective autochtone.

Voici les lieux des points d’intérêt :

À travers des œuvres, des capsules audio, des panneaux d’interprétation et des contenus numériques accessibles par code QR, ces dispositifs donnent accès à des récits, des savoirs et des traditions toujours ancrés dans le territoire.