Du grand cirque inspiré de l’imaginaire de Jean Leloup

Marie-Josée Larouche

Derrière la scène de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, il y a les coulisses, où se trouvent plein de merveilleux artistes et créateurs du spectacle du Cirque du Soleil présenté depuis le 15 juillet et jusqu’au 15 août. Il semble que les billets partent comme des petits pains chauds, et déjà 3 supplémentaires sont prévues! Dépêchez-vous 😊 Billeterie: www.eventticketscenter.com

On ressent, en coulisses, toute cette équipe bien fébrile et très heureuse de s’inspirer, pour créer en l’honneur du Québécois de renom Jean Leloup!! Un hommage spectaculaire, unique, qui allie les acrobaties et la narration artistique emblématique du Cirque du Soleil. Mis en scène de Marie-Ève Milot, Paradis perdus, le tout nouveau spectacle inspiré de Dôme, était bien attendu de tous!

Univers marginal, ludique, mystérieux, étrange, chargé d’émotions et d’images stimulantes qui vibrent dans ses compositions musicales depuis ses débuts sont l’inspiration de chacun des créateurs du spectacle. À quoi s’attendre? Un spectacle immersif avec une centaine de spectateurs, intégrés à la mise en scène. Six nouveaux numéros jamais vus auparavant, réalisés avec le désir d’une écoconception globale, donc 80% pour les costumes, matériels, décors, etc., recyclés et réinventés. J’ai donc eu l’honneur de rencontrer, lors d’une escapade dans ce lieu majestueux lieu, les concepteurs, qui sont des domaines de la scénographie, du maquillage professionnel et de la conception, ou la production et la réalisation des costumes. À l’Amphithéâtre Cogeco, 27 artistes seront présents lors de ce spectacle hommage à Jean Leloup, avec un objectif de minimiser l’empreinte écologique. Les concepteurs nomment que cela a été un objectif positif et créatif pour eux.

Et selon eux, il semblerait que Jean Leloup est très heureux de la proposition, puisque lui-même, bien inspiré du Cirque depuis sa tendre jeunesse, aurait eu un déclic majeur lors de son adolescence. Cela lui aurait subitement ouvert son cœur, réalisant que c’était possible d’être différent et d’honorer son art tout à la fois!

Directeur artistique, Daniel Ross; Concepteurs des décors, Alain Jenkins, Eric Henry; Concepteur des costumes, Phillippe Massé; Conceptrice maquillage, Maryse Gosselin