Immobilier : L’eau, à quel prix!

Mathieu Côté et Audrey-Anne Parent

Courtiers immobiliers résidentiels

819-325-3554

mathieuc@royallepage.ca | aparent@royallepage.ca

L’été commence, et avec lui, la chaleur qui pousse bien des acheteurs vers une seule idée fixe: trouver un point d’eau. Un terrain en bordure de lac, une propriété au bord d’une rivière — l’image est séduisante, presque universelle dans l’imaginaire collectif. Mais avant de se laisser porter par ce rêve, il vaut la peine de se poser une question simple: à quel prix, vraiment, vient cette eau tant convoitée?

Prenons le bord de lac. C’est magnifique, on ne le niera pas. Le cri des huards qui résonne au crépuscule, la végétation environnante, la sensation d’évasion juste à côté de chez soi. Mais un lac, c’est aussi un immense résonateur. Le son y voyage de façon surprenante, et ce qui se passe chez le voisin s’entend souvent bien plus loin qu’on ne l’imagine. Avant de chercher la tranquillité au bord de l’eau, il faut donc regarder qui sont les riverains et quelle ambiance règne autour du lac, surtout en pleine saison estivale.

Deuxième élément essentiel: la santé du lac lui-même. Y a-t-il présence d’algues bleu-vert ou de signes de vieillissement prématuré du plan d’eau? Le lac est-il naturel ou artificiel, et dans ce dernier cas, comment est-il géré? Certains lacs artificiels peuvent être vidangés périodiquement pour des travaux d’entretien, ce qui change complètement l’expérience qu’on en attend d’une année à l’autre.

Pour les propriétés en bordure de rivière, les enjeux sont différents, mais tout aussi réels. Et ils prennent une importance nouvelle avec les changements climatiques. On observe de plus en plus, même dans nos régions, des épisodes de pluies abondantes en très peu de temps, un peu à l’image des climats tropicaux. Ce type d’averses intenses peut provoquer des crues soudaines et faire monter rapidement le niveau des cours d’eau, parfois en quelques heures seulement. Ce qui semblait un doux ruisseau en juillet peut devenir une réalité bien différente lors d’un orage violent. Il devient donc essentiel de bien s’informer avant l’achat: consulter les cartes de zones inondables, vérifier l’historique du terrain visé, et comprendre les règles applicables dans les bandes riveraines.

Il faut aussi être conscient d’une réalité bien concrète: les propriétés en bordure directe de l’eau, lac ou rivière, sont considérablement plus chères que les terrains environnants. L’écart de prix peut être immense, et il ne se justifie pas toujours par un gain équivalent en qualité de vie.

C’est pourquoi, selon nous, l’un des meilleurs compromis reste de chercher une propriété offrant un accès à un point d’eau plutôt qu’un terrain directement riverain. Que ce soit par une servitude, un droit de passage partagé ou un accès commun à une plage ou un quai collectif, cette option permet souvent de profiter du plaisir de l’eau sans en payer le prix exorbitant, tout en s’épargnant certains tracas liés à la proximité immédiate : bruit, entretien des rives, ou exposition directe aux caprices du climat.

Bref, l’eau reste l’un des attraits les plus puissants en immobilier dans nos Laurentides. Mais comme tout coup de cœur, elle mérite une réflexion sérieuse plutôt qu’une décision prise sur l’élan d’un beau samedi de juillet.