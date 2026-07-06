In memoriam – Thérèse Dumesnil, 1932-2026

C’est le 4 juin 2026 à Sainte-Agathe-des-Monts que Thérèse est décédée.

Début vingtaine, Thérèse était vouée à une carrière de pianiste, mais, à une époque à laquelle on ne laissait pas beaucoup de place aux femmes pour s’exprimer, c’est plutôt avec sa plume que Thérèse a décidé de gagner sa vie. Grande féministe, Thérèse prêchait beaucoup par l’exemple. Elle a été cinéaste à l’Office National du Film quelques années avant de bifurquer vers le journalisme. Thérèse a entre autres écrit dans les revues Perspectives, Châtelaine, L’Actualité, Médecin du Québec, pour ne nommer que celles-là. Avant-gardiste, elle avait pour sujets de prédilection l’environnement et le plein air, ainsi que les arts. Je n’aurais pas assez d’encre pour parler de tout ce qu’elle a accompli.

Thérèse a gravi les montagnes par sentiers, glaciers et rochers, dévalé leurs pentes en ski et respiré leur air pur durant toute sa vie. C’est basée à Val-David depuis une soixantaine d’années qu’elle a aussi élevé ses trois enfants: Marc, Yves et Sylvie. Elle y a enseigné le ski de randonnée à une époque où on nous regardait comme des extraterrestres tellement c’était peu connu au Québec! Jusqu’à tout récemment, elle y vivait seule, au cœur de la nature, entourée des chevreuils qui venaient la visiter quotidiennement.

Thérèse était une femme très engagée. Elle a beaucoup fait pour Val-David en initiant tant de comités et en participant activement! De tous les fronts, elle y a cofondé la chorale, a fait connaître ses artistes, ses sentiers et a semé les graines qui ont mené au développement du Parc régional actuel de Val-David.

Dernièrement, un incendie l’a forcée à emménager à Sainte-Agathe-des-Monts à la Résidence des Laurentides. Quittant sa nature, à cet âge, elle s’est trouvée devant une côte difficile à remonter malgré la gentillesse des gens qui l’entouraient. Probablement que ça aura été la pente la plus abrupte qu’elle ait rencontrée. C’est donc le 4 juin 2026, à 93 ans, que ses aventures se sont terminées.

Derrière elle continueront ses enfants Yves (Johanne) et Sylvie (Ivan), ses petits-enfants Mathias, Cléôme, Camil et Gabrielle, ainsi que neveux, nièce et cousin.e.s. Elle aura eu la chance d’être entourée de fidèles amis que nous remercions chaleureusement, parce que ce n’est pas un secret, Thérèse avait beaucoup de caractère!

À la demande de Thérèse, il n’y aura pas de cérémonie ni de service funéraire. Par contre, si vous souhaitez honorer sa mémoire, sortez, bougez dans la nature et respectez l’environnement!

Sylvie Bégin, fille de Thérèse