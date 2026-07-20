Première pelletée de terre pour l’IRM à l’Hôpital de Sainte-Agathe

Première pelletée de terre pour le projet d’imagerie par résonance magnétique à l’Hôpital de Sainte-Agathe

Un projet de 7 millions de dollars entièrement financé par la communauté

Communiqué – La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a franchi une étape historique avec la première pelletée de terre du futur centre d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’Hôpital de Sainte-Agathe.

Ce projet majeur de 7 millions de dollars, entièrement financé par la Fondation et la générosité de la communauté, permettra à la population des Laurentides de bénéficier, dès septembre 2027, d’un service d’IRM moderne à proximité, réduisant ainsi les délais d’attente et les déplacements vers d’autres centres hospitaliers.

À ce jour, 6 millions de dollars ont déjà été amassés en seulement un an et demi, une mobilisation exceptionnelle qui témoigne de l’attachement de toute une région envers son hôpital.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux partenaires, élus, donateurs, bénévoles et représentants du milieu de la santé, réunis pour souligner le début officiel des travaux.

Un projet rassembleur, conçu et réalisé au Québec

Dans son mot de bienvenue, Daniel Desjardins, directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, a rappelé la portée exceptionnelle de cette réalisation:

«Aujourd’hui, nous écrivons une page importante de l’histoire de notre région. Ce projet est le fruit de la confiance de milliers de donateurs, de centaines de bénévoles et de l’engagement indéfectible de notre conseil d’administration, qui a cru dès le départ qu’un service d’IRM à Sainte-Agathe était possible. C’est également un projet dont nous sommes particulièrement fiers puisqu’il est 100% québécois. Nous avons fait le choix de travailler avec des entreprises d’ici afin que les retombées économiques demeurent dans notre région et au Québec. Je tiens également à remercier chaleureusement Toufic Abiad, de SDI Canada, qui pilote ce projet avec un professionnalisme et une passion remarquables. Ensemble, nous construisons un héritage durable pour les générations futures.»

Une campagne philanthropique exceptionnelle

Le président de la Fondation, Michel Rochon, a souligné le caractère sans précédent de la campagne de financement:

«Réunir 6 millions de dollars en seulement dix-huit mois représente un accomplissement exceptionnel. Cette mobilisation démontre que notre population croit profondément en son hôpital et en sa Fondation. Nous sommes convaincus que le dernier million sera atteint rapidement afin que l’ensemble du projet soit livré selon l’échéancier prévu. Si tout se déroule comme prévu, les premiers patients pourront bénéficier de leur examen d’IRM dès septembre 2027. Ce projet, entièrement payé par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, constitue l’un des plus grands projets philanthropiques en santé jamais réalisés dans notre territoire.»

Un partenariat essentiel avec Santé Québec

La présidente-directrice générale de Santé Québec – Laurentides, Julie Delaney, a tenu à saluer le leadership exceptionnel de la Fondation:

«Je suis profondément impressionnée par la mobilisation de toute la communauté autour de ce projet. La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a démontré un leadership remarquable. Soyons clairs: sans la Fondation et sans cette incroyable campagne philanthropique, ce projet d’IRM n’aurait pas pu voir le jour. Au nom de Santé Québec Laurentides, je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à la concrétisation de ce projet.»

L’appui du Gouvernement du Québec

La députée de Bertrand, France-Élaine Duranceau, a également souligné l’importance de cette réalisation pour la région:

«Cette première pelletée de terre marque le début d’un projet structurant qui améliorera concrètement l’accès aux soins spécialisés pour les citoyens des Laurentides. Je salue l’engagement exceptionnel de la Fondation, de ses bénévoles, de ses partenaires et de tous les donateurs qui démontrent, une fois de plus, que la solidarité peut accomplir de grandes choses. Au nom du Gouvernement du Québec, je tiens à féliciter tous les artisans de cette magnifique réalisation.»

Des ambassadeurs engagés

Ambassadeurs du projet d’IRM depuis le lancement de la campagne, Marie-Josée Taillefer et René Simard ont exprimé leur grande fierté:

«Dès que nous avons découvert l’importance de ce projet pour toute la population des Laurentides, nous avons souhaité nous y associer. Aujourd’hui, voir les travaux débuter est un moment extrêmement émouvant. Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce véritable projet de société qui améliorera la vie de milliers de familles pendant de nombreuses années.»

Un héritage pour toute la région

Le futur service d’imagerie par résonance magnétique de l’Hôpital de Sainte-Agathe permettra d’améliorer considérablement l’accès aux examens diagnostiques spécialisés, tout en offrant des soins de proximité à des dizaines de milliers de citoyens des Laurentides.

Grâce à une mobilisation sans précédent, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut confirme une fois de plus sa capacité à réaliser des projets majeurs qui transforment durablement les soins de santé offerts dans la région.

Source :

Daniel Desjardins, Directeur général

Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut





