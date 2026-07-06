Une journée inspirante à Val-David

Résidente de Val-Morin, Chorégraphe en danse contemporaine, cofondatrice de Cassiopée Danse
J’ai eu l’honneur de faire la rencontre de M. Biscornet, qui me racontait son histoire et ses inspirations de la nature afin de créer ses œuvres, ainsi que sa charmante épouse, Louise Julien, sculpteure de personnages inspirés des membres de sa famille tissée serrée. J’ai eu aussi la chance de percevoir la vision, l’univers de Kinya Ishikawa, qui est toujours présent avec son atelier très chouette près sa demeure et du magnifique Jardin de silice…
C’est de toute beauté, encore une fois, après 37 ans, que ce lieu des 1001 Pots vibre de toute sa splendeur avec tous ces artistes potiers. Plein de beau monde à découvrir et d’œuvres mises en valeur dans cet espace magique.