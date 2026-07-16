Une somme de 2 963 100 $ accordée à Val-Morin pour transformer son église

Communiqué – Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, a annoncé qu’une somme de 2 963 100 $ a été accordée à la Municipalité de Val-Morin pour la transformation de son église centenaire en centre multifonctionnel.

Afin de permettre cette nouvelle vocation, plusieurs travaux sont prévus au bâtiment, qui est situé au 6140, rue Morin. La mise aux normes inclut notamment la démolition d’une portion du vide sanitaire, du vestibule et de l’escalier intérieur, la construction de nouvelles cloisons, la création d’une vaste cuisine, l’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’une aire d’accueil, de même que d’une salle de réunion sur la mezzanine. Pour favoriser un retour à l’état d’origine du bâtiment patrimonial, on remplacera le revêtement actuel par du bois et les fenêtres seront restaurées.

«Les infrastructures collectives sont souvent le reflet du dynamisme des municipalités, et je suis heureux que notre gouvernement investisse dans différents projets en ce sens. Je félicite d’ailleurs Val-Morin pour la transformation de son église en centre multifonctionnel; c’est une initiative aussi inspirante que pratique, et tous les citoyens et citoyennes en bénéficieront.»

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

«Les espaces communautaires étant limités, ici, il peut être difficile de tenir des activités rassembleuses pour la collectivité. L’arrivée d’un centre moderne, pensé pour les besoins de la Municipalité et de ses gens, est une excellente nouvelle. Je salue la proactivité de Val-Morin, qui a vu, dans cette église datant de 1925, un grand potentiel. Je suis certaine que les rénovations seront à la hauteur des attentes!»

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

«Merci au gouvernement du Québec pour cet appui majeur qui améliorera concrètement la qualité de vie des citoyens de Val-Morin. Les aînés, les familles et les organismes disposeront enfin d’un espace à la hauteur de leurs besoins et de leurs aspirations, d’un milieu de vie rassembleur au cœur de notre village. Après quatre ans de travail acharné, nous avons enfin les moyens d’offrir à notre communauté un lieu essentiel à la vie collective. Je salue avec fierté l’engagement de notre équipe municipale; sa vision, sa persévérance et son professionnalisme ont rendu ce projet possible.»

Pierre Asselin, maire de Val-Morin

Faits saillants :

L’aide financière provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) . Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Le soutien offert à Val-Morin comprend une majoration de 5% du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

Sources :

Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales

Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de la députée de Bertrand





