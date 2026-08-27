Auditions pour l’Ensemble Vocal Ô Chœur du Nord de Val-David

Vous aimez chanter? Vous êtes prêts à y mettre temps et énergie? Ô Chœur du Nord est toujours à la recherche de choristes dans tous les registres de voix, plus particulièrement dans les pupitres des ténors et basses. Lire la musique est un atout.

Depuis plus de 50 ans, Ô Chœur du Nord, chorale de Val-David depuis 1974, présente 2 séries de concerts par année, soit en décembre (concert de Noël) et en juin (avec un thème adapté) de pièces issues de grands classiques et de chants populaires. Le chant a le pouvoir d’apaiser le stress, de créer des liens et de favoriser un sentiment de mieux-être, et nous cultivons avec bonheur cette passion chaque semaine.

Vous êtes invités à prendre rendez-vous le 31 août prochain pour une audition avec notre directeur musical Louis Babin au 2490, rue de l’Église (salle Athanase-David). Écrivez-nous par courriel à: info@ochoeurdunord.org ou dans la zone «DEVENIR CHORISTE» sur notre site web: www.ochoeurdunord.org. Nous vous contacterons dans la semaine précédant l’audition pour déterminer l’heure à laquelle vous présenter.

Les répétitions régulières de l’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord ont lieu le lundi soir à la salle Athanase-David de Val-David de 18h30 à 21h, avec des répétitions intensives un samedi par mois. Les répétitions débuteront le lundi 7 septembre 2026.

Nous sommes impatients(es) de faire votre connaissance!

CA Ô Chœur du Nord