Banc du Nord: 4. Virage

Recueil de nouvelles : Banc du Nord

Résidente de Val-David depuis plus de vingt ans, Suzanne Bougie a écrit le recueil Banc du Nord. Elle offre le livre numérique gratuitement. Il vous suffit de la contacter à suzannebougie13@gmail.com. Vous êtes également invités à lui écrire tout commentaire sur votre lecture de ses nouvelles.

Virage

Le soleil filtre à travers les branches des épinettes et dessine des motifs de dentelle sur la piste. Les parfums des conifères et de terre humide embaument. Une femme au visage triste s’approche à pas lents du banc. S’y assoit en poussant un soupir. Comme la vie est parfois difficile. Pourquoi faut-il autant souffrir? Qu’aurait-elle pu faire pour éviter d’en arriver là? Ses pensées partent dans tous les sens. Dans un kaléidoscope affolé, des images de ses dix dernières années en couple se percutent dans ce jeu de miroirs et se réfléchissent en autant de fragments éclatés.

Ravalant la boule qui s’est formée dans sa gorge, elle tape de la main sur le banc pour se reprendre. Non, pas d’apitoiement. Surtout pas. Elle n’est pas la seule à se retrouver dans une telle situation. Mais plutôt que de se concentrer sur ce qu’elle a perdu, mieux vaut prendre soin de ce qui lui reste.

Elle porte longuement son regard vers ce paysage d’eau et de montagnes. Puis, elle ferme les yeux en gardant en elle cette déclinaison de la beauté qui l’émeut. Elle se concentre sur sa respiration. «Allez, inspire, expire, inspire, expire…» Au gré de son souffle qui monte et descend, elle récupère doucement son calme. Elle se dépose. Enfin!

De sa main gauche, elle balaie sur le banc deux feuilles gisantes, caresse le grain du bois, en estime sa patine. De ce mouvement répétitif et lent jaillit en elle un semblant d’apaisement. Un peu comme si elle se dorlotait elle-même. Un peu comme si elle prenait soin d’elle-même. Et si, justement, elle s’était négligée en offrant davantage à l’autre que ce qu’elle en avait retiré? N’a-t-elle pas, fort souvent, trop souvent même, privilégié les choix, les décisions, les goûts de l’autre à son propre détriment? N’est-elle plus qu’une pâle image de la jeune femme libre et autonome qu’elle fut tout au début de sa trentaine?

Interloquée par une telle prise de conscience, elle relève les yeux et tente de se concentrer sur la majesté des lieux, sur les teintes flamboyantes et le silence feutré de ce début d’automne.

Elle a 42 ans. Elle n’a QUE 42 ans. En avant d’elle, sans doute tout autant d’années… Cet échec de sa vie amoureuse va-t-il la définir pour le reste de sa vie? Un cri jaillit du plus profond de son être: «Non! Elle ne le permettra pas!»

Soudain, un mouvement attire son regard. Un écureuil roux court tout excité sur les rochers bordant la rivière. Dans sa gueule, une arachide cueillie sous une mangeoire. Il rejoint la terre recouverte de feuilles et l’y enfouit. Puis, vaillamment, il reprend son manège. Nouvelle course frénétique jusqu’à l’autre extrémité des rochers. Une autre arachide s’ajoute à son butin. Le petit écureuil roux veille à son bien-être à venir. Et quel sera le sien?

A-t-elle encore suffisamment de ressources pour aimer à nouveau? Sera-t-elle encore capable d’accorder sa confiance? Peut-être… Mais d’abord, elle doit renouer avec cette jeune femme déterminée, rieuse, indépendante. D’abord, se faire confiance. D’abord, rehausser son estime personnelle. Oui, ELLE, d’abord!

S’entraînant pour l’hiver, un homme passe en trombe sur la piste avec ses skis à roulette et ses bâtons. La jeune femme le suit des yeux un moment. Inspirant d’un bon coup l’air vivifiant, elle entend alors sa voix intérieure lui murmurer à l’oreille: «Pourquoi ne pas ressortir mes skis de fond du placard?» Cette idée coule en elle, telle une cascade d’eau claire. Oui, elle va se faire plaisir, se remettre en forme et partager, ne serait-ce que de brefs instants, des œillades de connivence avec skieurs et skieuses croisés en glissant. Il n’aimait pas les sports? Qu’à cela ne tienne, elle est libre maintenant d’agir à sa guise! Elle, d’abord!

Elle se lève du banc, frôle délicatement son dossier en un geste empreint de gratitude et promet à l’écureuil roux qu’elle lui apportera des arachides lorsque la neige aura enseveli son trésor.