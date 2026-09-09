Chronique culinaire – Septembre

Tarte à la tomate

Louise Duhamel,

Cuisinière et résidente de Val-David

Ce mois-ci, c’est l’abondance des tomates au Québec. On se relève les manches et on les prépare pour les jours froids à venir. Êtes-vous plutôt ketchup, coulis, chutney, confit, sauce, ou vous les conservez entières? Quoiqu’il en soit, les tomates d’ici feront encore le bonheur de repas simples pendant tout le mois de septembre. Profitons-en!

La simplicité a bien meilleur goût. Voici une recette de tarte à la tomate à la portée de petits et grands. C’est un de mes plats favoris lorsque les tomates sont à leur meilleur. L’utilisation de moutarde forte, style Dijon, est probablement le secret de l’intensité de ce plat. Ne craignez pas d’en badigeonner joyeusement le fond de tarte, car la moutarde ajoutera du piquant au plat sans pourtant vous monter au nez! Pour ce qui est du choix des tomates… elles feront toutes l’affaire. Vous voulez un effet arc-en-ciel? Il suffit d’intercaler des tranches de tomates de différentes couleurs. Vous voulez un look mosaïque? Coupez en deux des petites tomates cerises ou olivettes. Vous avez plutôt un faible pour la variété «cœur de bœuf»? Ce sera le nirvana assuré.

Outre la moutarde et le choix des tomates, le fromage doit être de qualité. Je privilégie les fromages qui fondent bien. Mon préféré est le Pied-de-vent des Îles-de-la-Madeleine, puis le Mamirolle de Plessisville et enfin, le Fou du Roy à Sainte-Sophie. Un mélange moitié gruyère et moitié emmental fera bien l’affaire ainsi qu’un cheddar doux. Le choix est affaire de goût, et celui des herbes fraîches pour personnaliser la tarte vous appartient aussi. Vous préférez l’origan au basilic? Pourquoi pas de la ciboulette, de l’estragon ou des herbes de Provence? Osez, mettez-y votre signature.

Recette de tarte à la tomate (4 à 6 personnes)

500 g de pâte feuilletée ou brisée au beurre

200 g de fromage râpé, gruyère

600 g de tomates

2 gousses d’ail

3 c. à soupe de moutarde forte

Au goût sel et poivre

Au goût basilic ou herbes de votre choix

Au goût huile d’olive

Préparation :

Préchauffer le four à 400 °F.

Rouler la pâte et la déposer dans une tourtière ou sur une plaque à biscuit. La réfrigérer au moins 30 minutes avant de poursuivre.

Trancher les tomates en rondelles d’un demi-centimètre. Saler et faire dégorger de 5 à 6 minutes.

Piquer la pâte refroidie à l’aide d’une fourchette. Badigeonner le fond de tarte de Parsemer de fromage râpé. Garnir de tranches de tomates épongées.

Assaisonner au goût.

Enfourner la tarte sur la grille du bas et faire cuire environ 25 à 30 minutes.

Au sortir du four, arroser d’un filet d’huile d’olive.

Parsemer des herbes choisies et, si vous aimez, d’un concassé d’olives noires.

Notes :

Sur le même principe, remplacer les tomates par de fines tranches de courgettes déposées sur du fromage de chèvre affiné, ou encore, de fines tranches d’aubergines déposées sur du mozzarella pour lui donner du fondant sans masquer le goût puis, saupoudrer de parmesan pour lui donner du caractère. Dans les deux cas, bien arroser d’une bonne huile d’olive comme celles offertes par l’entreprise L’Or de l’Italie. Pour un petit boire, quoi de mieux qu’un rosé bien frais? L’Orpailleur offre un bon rosé québécois avec une acidité assez présente et des arômes de fruits pour équilibrer l’acidité de la tomate et le gras de la pâte et du fromage. Le Pétale de Rose, un rosé de Provence qui ne déçoit jamais à l’apéro, sera parfait pour chacune des tartes salées si l’envie vous dit de vous les offrir toutes les trois.

Bon appétit!