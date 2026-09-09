Étienne Boivin

Résident de Val-David et avide cinéphile

Quels sont les films à voir pour les quatre prochains mois? Il y a beaucoup de choix, voici quelques films que j’attends avec impatience.

Septembre

Primetime

Primetime raconte l’histoire de Chris Hansen et de son émission de télé: To Catch a Predator. Au milieu des années 2000, le journaliste et son équipe utilisent des caméras cachées et des pièges sur Internet pour coincer des individus s’en prenant à des mineurs, marquant durablement l’histoire et les dérives de la télévision. Le film met en scène Robert Pattinson.

Octobre

Clayface

Pour l’Halloween, je me réserve Clayface, un film d’horreur et de suspense de James Watkins. Ce ne sera pas pour tout le monde, il faut apprécier le genre. Une star d’Hollywood en pleine ascension se transforme en monstre suite à une expérimentation qui a mal tourné. Une histoire qui explore la perte de son identité et de son humanité, l’amour corrosif, et le côté sombre de l’ambition scientifique.

Digger

On sait assez peu de choses sur le nouveau film d’Alejandro González Iñárritu, Digger, mais le réalisateur mexicain n’a plus rien à prouver après nous avoir servi Birdman ou The Revenant. On y retrouve un Tom Cruise méconnaissable qui se lance dans une mission pour sauver le monde, rien de moins. S’attendre ici à un film hors norme, d’où mon grand intérêt.

I Play Rocky

Le film est une histoire vraie électrisante sur un acteur inconnu qui croit dur comme fer qu’il n’était pas seulement destiné à écrire Rocky — il était destiné à être Rocky Balboa. À chaque occasion de se faire dire «non», Sylvester Stallone mise tout sur lui-même, tenant la ligne pour jouer le tout pour le tout.

Novembre

How to Rob a Bank

Des braqueurs de banques férus des réseaux sociaux diffusent leurs braquages audacieux, sans savoir que leur popularité virale grandissante les a placés dans la ligne de mire d’un agent chevronné du FBI et d’un brillant ingénieur logiciel. Ce film a une distribution remarquable! La présence de Nicholas Hoult, Zoe Kravitz, John C. Reily et Anna Sawai en fait un film à surveiller.

Décembre

Dune: Part 3

Chapitre final de la trilogie Dune de Denis Villeneuve, Dune 3e partie est un des films les plus attendus de l’année. Si vous en avez la chance, il est possible de le voir en IMAX 70mm à Montréal, puisque l’on possède au Québec une des 43 salles au monde équipées d’un tel projecteur. J’ai déjà mes billets, j’irai deux fois plutôt qu’une. Je sais par les expériences passées avec cette série qu’un seul visionnement ne suffit pas. Ce sera un de mes cadeaux de Noël!

Werewulf

Véritable cadeau de Noël celui-ci (le film sort le 25 décembre!), Werewulf s’inscrit dans la continuité des fantastiques films de Robert Eggers sur les contes d’épouvante populaires. Après les sorcières de la Nouvelle-Angleterre (The VVitch), les contes maritimes (The Lighthouse), les contes nordiques (The Northman) et les légendes de vampires (Nosferatu), nous pourrons découvrir ce que ce réalisateur unique fera avec les légendaires loups-garous. Pour public averti.

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Au cinéma québécois, nous serons également gâtés. Je surveillerai Pauline Julien: femme pays, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, avec Suzanne Clément, en septembre. Puis viendra en octobre Hantée, un film scénarisé par India Desjardins et réalisé par Rafaël Ouellet. Puis, en novembre, nous pourrons voir Villeneuve: l’ascension d’une légende, un film biographique sur Gilles Villeneuve réalisé par Yan Lanouette Turgeon.

Bonne rentrée!