Espace Campus Mont-Tremblant – Accès aux études universitaires en région

Communiqué – Le Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT), la Corporation de développement économique (CDE) et la Ville de Mont-Tremblant s’unissent pour présenter Espace Campus Mont-Tremblant, dont le projet pilote débute cet automne. Cette expérimentation vise à développer et à tester une nouvelle façon de rapprocher l’enseignement universitaire des personnes qui vivent en région.

Espace Campus n’est pas une nouvelle université: les personnes étudiantes demeurent inscrites dans l’établissement universitaire de leur choix et suivent leur formation tout en résidant dans la MRC des Laurentides et en bénéficiant, à proximité de leur résidence, d’un environnement d’études, de services et d’une communauté étudiante.

Pour élaborer ce projet, une étude de marché a été réalisée auprès des personnes recensées admissibles afin de mieux comprendre les besoins des personnes qui poursuivent ou souhaitent poursuivre des études universitaires à distance dans la MRC des Laurentides. Elles auront notamment accès à des espaces pour étudier et effectuer des travaux d’équipe, ainsi qu’à différentes activités, dont un atelier sur l’intelligence artificielle et une activité de réseautage. Entièrement gratuit, ce service unique au Québec vise à favoriser l’accès aux études universitaires et la réussite des étudiantes et étudiants et briser l’isolement des personnes qui étudient à distance dans les Laurentides.

Au-delà de l’accès aux études, le projet répond à un enjeu de développement territorial: permettre à davantage de personnes de se former tout en demeurant dans la MRC des Laurentides, et ainsi contribuer à attirer, développer et retenir les talents dans la région. Le projet s’inspire notamment de modèles en France et en Australie, tout en développant une formule adaptée à la réalité québécoise. Ces modèles démontrent notamment l’intérêt de créer, à proximité des personnes étudiantes, un environnement permettant de combiner études à distance, accompagnement et vie étudiante.

Depuis bientôt 15 ans, le CCMT contribue à rendre les études collégiales accessibles en région. L’implantation d’un centre collégial à Mont-Tremblant a été un choix stratégique, porté par une communauté engagée et avant-gardiste. «Aujourd’hui, Espace Campus Mont-Tremblant permet de pousser encore plus loin la mission éducative dans un véritable continuum, en élargissant l’accès aux études supérieures et en bonifiant les ressources et les services offerts à la communauté», souligne la directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant, Catherine Ricard.

Ce qu’ils ont dit

«La force d’un projet repose sur sa capacité à rassembler et, déjà, Espace Campus Mont-Tremblant a su mobiliser des partenaires prometteurs pour l’avenir. Alors que les besoins de main-d’œuvre sont criants partout dans la région, l’accès à une relève qualifiée est plus important que jamais. C’est un privilège pour le Centre collégial d’accueillir ce projet pilote et de contribuer ainsi à élargir l’accès aux études supérieures dans la région», a déclaré la directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Patricia Tremblay.

«Avec Espace Campus, nous avons choisi de partir des besoins de notre territoire, de nous inspirer de modèles éprouvés ailleurs et de développer une approche adaptée à notre réalité. Ce projet pilote nous permettra d’apprendre avec les personnes étudiantes et nos partenaires et de faire évoluer le modèle. Notre ambition est que l’expérience menée à Mont-Tremblant puisse contribuer à repenser l’accès aux études universitaires dans les régions du Québec», a souligné le directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides, Guillaume Campeau.

«L’accès à l’enseignement supérieur est un enjeu important pour l’avenir de notre territoire. Avec Espace Campus, nous voulons permettre à davantage de personnes de poursuivre des études universitaires tout en demeurant dans la MRC des Laurentides. C’est une façon concrète de développer les compétences, de retenir nos talents et de renforcer l’attractivité de notre région», a poursuivi le préfet de la MRC des Laurentides, Marc L’Heureux.

«À Mont-Tremblant, nous voulons offrir un milieu de vie où il est possible de vivre, de travailler, mais aussi de poursuivre ses études. Espace Campus vient enrichir ce que notre communauté peut offrir aux jeunes, aux travailleurs, aux parents et à toutes les personnes qui souhaitent poursuivre ou reprendre des études universitaires. Nous sommes fiers que cette première expérimentation québécoise prenne forme ici», a exprimé le maire de la Ville de Mont-Tremblant, Pascal De Bellefeuille.

Un déploiement en phases

Le projet pilote débute à l’automne 2026. Les personnes souhaitant bénéficier de l’Espace Campus doivent être inscrites à l’université et remplir le formulaire en ligne. Elles recevront ensuite par courriel les détails concernant les services disponibles et les modalités pour y accéder. L’offre sera appelée à évoluer au fil du projet pilote en fonction des besoins exprimés par les universitaires et des apprentissages réalisés.

Des discussions avec certaines universités sont en cours afin de développer des partenariats qui pourraient notamment permettre d’accueillir, dans le futur, certaines formations en mode hybride. À terme, le projet prévoit également la présence d’une personne-ressource qui accompagnera les bénéficiaires de ce service, proposera des activités, offrira du soutien et contribuera à animer la communauté Espace Campus.

La communauté universitaire est invitée à consulter la page Web pour en savoir davantage.

Source :

Service des communications et du recrutement

Mélanie Cayer, conseillère en communication, Cégep de Saint-Jérôme

450 436-1580, poste 1111| communications@cstj.qc.ca, www.cstj.qc.ca





