La soirée des Chemises à carreaux!

🤠 LE SKI-SE-DIT EN FÊTE!

🎻 SOIRÉE DES CHEMISES À CARREAUX 🎻

📅 7 NOVEMBRE • 19 H

📍 2490, rue de l’Église

Enfile ta chemise à carreaux et viens danser!

Une soirée pour découvrir la danse traditionnelle québécoise avec

🎶 ÉRICK TARTE AU CALL et ses musiciens!

🎟️ SOIRÉE : 25 $

🍽️ ET POUR LES INTÉRESSÉS : UN REPAS À 17 H!

Pour seulement 20 $ + taxes de plus,

profitez d’un repas comprenant:

Crème de légumes • Lasagne • Croustade aux pommes

RÉSERVE TA PLACE ET VIENS FAIRE LA FÊTE! 🎻🤠

suzannelapointe1@gmail.com 819-321-9207

N.B. : Svp, spécifiez si vous désirez le repas.