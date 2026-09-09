La soirée des Chemises à carreaux!

🤠 LE SKI-SE-DIT EN FÊTE!
🎻 SOIRÉE DES CHEMISES À CARREAUX 🎻
📅 7 NOVEMBRE • 19 H
📍 2490, rue de l’Église
Enfile ta chemise à carreaux et viens danser!
Une soirée pour découvrir la danse traditionnelle québécoise avec
🎶 ÉRICK TARTE AU CALL et ses musiciens!
🎟️ SOIRÉE : 25 $
🍽️ ET POUR LES INTÉRESSÉS : UN REPAS À 17 H!
Pour seulement 20 $ + taxes de plus,
profitez d’un repas comprenant:
Crème de légumes • Lasagne • Croustade aux pommes
RÉSERVE TA PLACE ET VIENS FAIRE LA FÊTE! 🎻🤠
suzannelapointe1@gmail.com 819-321-9207
N.B. : Svp, spécifiez si vous désirez le repas.