COMMUNIQUÉ – Les médias communautaires du Québec interpellent les partis politiques avec un Cahier d’engagement pour assurer leur pérennité

La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (Fédération), l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) et l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) rendent public leur Cahier d’engagement pour la pérennité des médias communautaires du Québec, publié dans le contexte de l’élection générale du 5 octobre 2026.

Ce document a été transmis aux cinq principaux partis politiques québécois afin qu’ils se prononcent sur des mesures concrètes visant à assurer l’avenir des médias communautaires partout au Québec.

Représentant ensemble 149 télévisions, radios et journaux communautaires présents dans toutes les régions du Québec, les trois organisations signataires souhaitent placer la question de l’information locale au cœur des débats électoraux. Elles rappellent que, dans de nombreuses communautés, les médias communautaires constituent désormais une source essentielle d’information de proximité, alors que l’offre du secteur privé continue de diminuer partout au Québec.

Le Cahier d’engagement propose trois demandes prioritaires aux formations politiques:

revaloriser et indexer le Programme d’aide au fonctionnement pour les médias communautaires (PAMEC);

faire passer de 4% à 12% la part des investissements publicitaires gouvernementaux réservés aux médias communautaires;

reconnaître formellement le rôle démocratique des médias communautaires dans les politiques publiques du Québec.

En parallèle à la publication du document, une lettre officielle a été transmises aux chefs de partis afin de solliciter leur appui à ces engagements et d’obtenir une réponse écrite qui pourra être rendue publique au cours de la campagne électorale. Les trois organisations demandent également à rencontrer les différentes formations politiques afin approfondir ces enjeux.

Les médias communautaires jouent un rôle fondamental dans la vitalité démocratique de nos régions et de nos quartiers. Nous souhaitons que les partis prennent des engagements clairs pour soutenir un réseau qui contribue chaque jour à l’accès à une information locale fiable et diversifiée.

Le Cahier d’engagement pour la pérennité des médias communautaires du Québec est disponible ici.

À propos

La Fédération, l’AMECQ et l’ARCQ regroupent ensemble 149 médias communautaires présents dans toutes les régions du Québec. Ces organisations produisent une information de proximité, en français, grâce au travail de leurs équipes et à l’engagement de milliers de bénévoles qui contribuent quotidiennement à la vitalité démocratique des communautés québécoises.

Pour information :



Amélie Hinse, Directrice Générale Fédération

ahinse@fedetvc.qc.ca, 819-604-7900

Yvan-Noé Girouard, Directeur Général AMECQ

girouard@amecq.ca, 514-383-8533

Angelica Carero, Directrice générale ARCQ

direction@arcq.qc.ca, 514-287-9094





